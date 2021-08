Odevný reťazec Gap dosiahol najvyššie tržby za posledné desaťročie

San Francisco 27. augusta (TASR) - Americký odevný reťazec Gap zaznamenal po stratovom 2. kvartáli minulého roka zisk, pričom spoločnosť výrazne prekonala očakávania. Výsledky podporil takmer 30-percentný rast tržieb. Firma zároveň zlepšila celoročné prognózy.



Gap zverejnil, že za 2. kvartál obchodného roka 2021/2022, čo znamená obdobie od mája do konca júla, dosiahol čistý zisk 258 miliónov USD (219,26 milióna eur). V rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka vykázal odevný reťazec stratu 62 miliónov USD.



Zisk upravený o jednorazové položky dosiahol 272 miliónov USD, čo na akciu predstavuje 70 centov. Spoločnosť tak výrazne prekonala odhady analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 43 centov.



Tržby vzrástli o 29 % na 4,21 miliardy USD, čo predstavuje najlepší 2. kvartál za posledné desaťročie. Aj v tomto prípade spoločnosť prekonala očakávania analytikov, ktorí predpokladali, že tržby sa zvýšia na 4,12 miliardy USD. Porovnateľné tržby vzrástli medziročne o 3 % a oproti 2. kvartálu spred dvoch rokov o 12 %.



Tržby potiahli nahor najmä značky Old Navy a Athleta. V rámci značky Old Navy sa oproti 2. kvartálu predpandemického roka 2019/2020 zvýšili o 21 % a v prípade značky Athleta o 35 %.



V reakcii na výsledky spoločnosť zlepšila odhad tržieb na celý obchodný rok, ktorý sa skončí v januári. Gap najnovšie očakáva, že čisté tržby za celý rok vzrastú zhruba o 30 %, zatiaľ čo pôvodne spoločnosť počítala s rastom na dolnej až strednej úrovni druhej desiatky.



Firma zlepšila vyhliadky aj v prípade upraveného zisku. Zatiaľ čo pôvodne očakávala, že zisk na akciu sa bude pohybovať od 1,60 do 1,75 USD, teraz predpokladá, že to bude v rozmedzí od 2,10 do 2,25 USD/akcia.



(1 EUR = 1,1767 USD)