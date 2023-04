Americký odevný reťazec Gap pokračuje v prepúšťaní

San Francisco 27. apríla (TASR) - Americký odevný reťazec Gap vo štvrtok oznámil, že v druhom kole prepúšťania zruší približne 1800 pracovných miest. Pripojí sa tak k skupine veľkých amerických spoločností, ktoré znižujú stavy, keďže vysoká inflácia zasiahla kúpnu silu spotrebiteľov. TASR o tom informuje na základe správ AP a Reuters.



Vlani v septembri spoločnosť Gap prepustila približne 500 zamestnancov z rôznych oddelení, pretože zápasila so slabým predajom. K 28. januáru mal odevný reťazec podľa hlásenia pre regulačné úrady približne 95.000 zamestnancov.



V uplynulých mesiacoch došlo k hromadnému prepúšťaniu v celom korporátnom sektore v USA - od technologických gigantov, ako sú Meta Platforms a Alphabet, až po maloobchodníkov, ako je Clorox.



Gap odhaduje výdavky spojené so stlačením nákladov v tomto roku približne na 100 miliónov až 120 miliónov USD pred zdanením, z toho približne 75 miliónov až 85 miliónov USD by mali byť výdavky súvisiace so zamestnancami.



V marci spoločnosť Gap vykázala za 4. štvrťrok 2022 väčšiu stratu, ako sa očakávalo, a to 263 miliónov USD (238,18 milióna eur). A predpovedala tržby za rok 2023 pod odhadmi analytikov. Dôvodom je spomalenie dopytu po jej odevoch a problémy súvisiace so starými zásobami značky Old Navy.



Gap už roky zápasí s poklesom predaja napriek mnohým snahám o nápravu. Pandémia a problémy v dodávateľskom reťazci ešte zhoršili finančné podmienky spoločnosti.



Spotrebitelia, najmä s nižšími až strednými príjmami, obmedzili výdavky na nepodstatné položky, čo ovplyvnilo predaj odevov, pričom všetky štyri značky Gap zaznamenali vo 4. štvrťroku pokles predaja.



Spoločnosť je uprostred procesu výmeny generálneho riaditeľa po tom, ako Sonia Syngalová minulý rok odstúpila z funkcie. V súčasnosti ju dočasne vedie predseda predstavenstva Bob Martin.



(1 EUR = 1,1042 USD)