Americký odevný reťazec Gap sa v 2. kvartáli prepadol do straty

San Francisco 27. augusta (TASR) - Americký odevný reťazec Gap sa v 2. kvartáli obchodného roka 2022/2023 prepadol do straty, pričom výsledky do veľkej miery ovplyvnila značka Old Navy, ktorá spomedzi značiek spoločnosti zaznamenala najvýraznejší pokles porovnateľných tržieb. Celkové tržby reťazca klesli o takmer desatinu a Gap oznámil, že nebude prezentovať celoročné prognózy hospodárskych výsledkov. TASR o tom informuje na základe správy serveru spravodajskej televízie CNBC.



Odevná sieť oznámila, že za 2. štvrťrok obchodného roka 2022/2023, čo predstavuje obdobie od mája do konca júla, zaznamenala čistú stratu 49 miliónov USD (48,97 milióna eur). Na porovnanie, v rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka dosiahla zisk 258 miliónov USD.



Tržby dosiahli 3,86 miliardy USD, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 8,6 %. Pozornejšie sledované porovnateľné tržby, ktoré zahrnujú tržby z online predaja a z obchodov otvorených viac než rok, klesli o 10 %, za čím sú najmä výsledky značky Old Navy. V rámci nej sa porovnateľné tržby znížili o 15 %.



Klesli aj v prípade rovnomennej značky Gap, ako aj v prípade značky Athleta. Pri značke Gap pokles dosiahol 7 % a značke Athleta 8 %. Jedinou značkou, ktorá vylepšila výsledky odevného reťazca, bola Banana Republic, v rámci ktorej porovnateľné tržby vzrástli medziročne o 8 %.



Napriek poklesu tržieb a prepadu do straty však kvartálne výsledky odevnej siete prekonali očakávania. Po úprave o mimoriadne položky totiž dosiahla spoločnosť zisk 30 miliónov USD a na akciu 0,08 USD. Analytici pritom počítali so stratou 0,05 USD/akcia.



Aj v prípade tržieb boli výsledky lepšie, než sa čakalo. Analytici očakávali pokles tržieb až na 3,82 miliardy USD.



(1 EUR = 1,0007 USD)