Americký odevný reťazec Gap sa v 3. kvartáli vrátil k zisku

San Francisco 20. novembra (TASR) - Americký odevný reťazec Gap zaznamenal po minuloročnej strate v 3. kvartáli súčasného obchodného roka zisk, pričom zisk aj tržby prekonali očakávania. Spoločnosti pomohol najmä dopyt bohatších spotrebiteľov po formálnom oblečení. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTNews.



Reťazec koncom tohto týždňa oznámil, že za 3. štvrťrok 2022/2023, ktorý sa skončil 31. októbra, dosiahol čistý zisk 282 miliónov USD (272,04 milióna eur), čo na akciu predstavuje 77 centov. V rovnakom období minulého roka zaznamenala spoločnosť stratu na úrovni 152 miliónov USD (40 centov/akcia).



Po úprave o jednorazové položky vykázal Gap upravený zisk na úrovni 260 miliónov USD, čo na akciu predstavuje 71 centov. Spoločnosť tak prekonala očakávania analytikov, ktorí so ziskom nepočítali.



Očakávania analytikov prekonala spoločnosť aj v prípade tržieb. Tie za 3. kvartál 2022/2023 dosiahli 4,04 miliardy USD a v medziročnom porovnaní tak vzrástli o 2,5 %. Analytici počítali s poklesom tržieb z 3,94 miliardy v 3. kvartáli 2021/2022 na 3,80 miliardy USD.



Darilo sa najmä značke Banana Republic. Tá zaznamenala rast tržieb o 8 %. Zvýšenie tržieb vykázala maloobchodná sieť Gap aj pri značke Old Navy, a to o 2 %.



(1 EUR = 1,0366 USD)