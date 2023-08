Americký potravinársky koncern Tyson Foods sa prepadol do straty

Springdale 7. augusta (TASR) - Americký potravinársky koncern Tyson Foods sa v 3. kvartáli súčasného obchodného roka prepadol do straty a po úprave o jednorazové položky výrazne zaostal za očakávaniami trhov. Výsledky najväčšieho producenta mäsa v USA negatívne ovplyvnili vyššie ceny hovädzieho mäsa a pokles dopytu zo strany zákazníkov. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Spoločnosť v pondelok oznámila, že za 3. štvrťrok obchodného roka 2022/2023, čo predstavuje obdobie od apríla do konca júna, zaznamenala stratu 417 miliónov USD (380,96 milióna eur). Na akciu to predstavuje 1,18 USD. V rovnakom období minulého obchodného roka vykázala zisk zhruba 750 miliónov USD (2,07 USD/akcia).



Bez započítania mimoriadnych položiek dosiahla firma Tyson Foods zisk na akciu na úrovni 0,15 USD. Analytici však očakávali tento zisk takmer dvojnásobne vyšší, konkrétne 0,26 USD/akcia.



Zvyšujúce sa úrokové sadzby a rastúce náklady na bývanie obmedzili rozpočty mnohých amerických rodín, čo sa odrazilo na nižších nákupoch niektorých produktov, medzi nimi mäsa, najmä toho drahšieho. Kvartálne tržby Tyson Foods dosiahli 13,14 miliardy USD. Medziročne to predstavuje pokles o 3 %.



Rozsah poklesu nie je výrazný, firmu však okrem toho ovplyvnili vysoké náklady. S cieľom udržať náklady pod kontrolou Tyson Foods už skôr rozhodla o zatvorení niektorých závodov a prepúšťaní. Teraz firma oznámila, že v nasledujúcom období zatvorí v Spojených štátoch ďalšie štyri závody.



(1 EUR = 1,0946 USD)