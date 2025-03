Americký prezident Donald Trump v stredu oznámi clá na autá

Washington 26. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu oznámi clá na dovoz áut. Biely dom tvrdí, že tento krok podporí domácu výrobu. Môže však spôsobiť aj finančný tlak na výrobcov automobilov v USA, ktorí sú závislí od globálnych dodávateľských reťazcov. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová uviedla, že tarify budú spresnené o 16.00 h miestneho času vo Washingtone. A dodala, že ponechá na republikánskom prezidentovi, aby zverejnil svoje plány na výber poplatkov za dovoz áut a súčiastok vyrobených v zahraničí. Tento krok by mohol byť komplikovaný, keďže dokonca aj americké automobilky získavajú svoje komponenty z celého sveta.



Akcie General Motors v stredu popoludní klesli zhruba o 1,7 % a akcie Fordu sa znížili približne o 1,5 %.



Trump od návratu do prezidentského úradu koncom januára už uvalil clá na hlavných obchodných partnerov USA, Kanadu, Mexiko a Čínu. Zároveň zaviedol clá vo výške 25 % na dovoz ocele a hliníka z celého sveta.



Clá pre automobilový priemysel budú ďalšou ranou pre firmy v tomto odvetví, ktoré už čelia neistote a predchádzajúcej vlne ciel. Podľa ekonómov by mohli zvýšiť náklady výrobcov, ktorí, ak ich nedokážu absorbovať, môžu ich preniesť na spotrebiteľov. Okrem automobilového priemyslu Trump plánuje aj rozsiahle clá pre odvetvia, ako sú farmaceutický a polovodičový priemysel.



Avizované vyhlásenie o clách na autá prichádza pred 2. aprílom, ktorý Trump nazval Dňom oslobodenia pre najväčšiu svetovú ekonomiku. Sľúbil, že od tohto dátumu zavedie recipročné colné poplatky prispôsobené rôznym obchodným partnerom, aby napravil praktiky, ktoré považuje za neférové.



Nie je jasné, či budú 2. apríla oznámené aj clá pre špecifické odvetvia, pričom Biely dom začiatkom tohto týždňa poznamenal, že situácia sa vyvíja.