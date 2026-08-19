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Americký reťazec Lowe's zhoršil prognózu svojich celoročných tržieb
Doteraz firma predpokladala, že jej celoročné tržby v predajniach otvorených aspoň rok môžu vzrásť až o 2 %.
Autor TASR
New York 19. augusta (TASR) - Americký maloobchodný reťazec Lowe's, ktorý je predajcom tovarov na stavebné úpravy domov, v stredu uviedol, že neočakáva nijaký rast celoročných tržieb na porovnateľnom základe. Doteraz firma predpokladala, že jej celoročné tržby v predajniach otvorených aspoň rok môžu vzrásť až o 2 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Spomalenie predaja starších domov na americkom trhu znížilo aktivitu v oblasti rekonštrukcií. Vyššie úroky tlmia aj dopyt po rekonštrukcii kuchýň, kúpeľní či podláh. Lowe's teraz predpovedá, že v tomto roku dosiahne upravený zisk na akciu na úrovni 12,25 USD (10,58 eura), čiže na spodnej hranici predchádzajúceho prognózovaného pásma 12,25 až 12,75 USD.
Tržby reťazca Lowe's v druhom štvrťroku boli v objeme 25,96 miliardy USD. Nenaplnila sa tak predpoveď analytikov oslovených v prieskume spoločnosti LSEG, že budú v sume 26,16 miliardy USD. Tržby na porovnateľnom základe za tri mesiace do záveru júla sa zvýšili o 0,2 %. Analytici očakávali rast o 0,8 %.
(1 EUR = 1,1576 USD)
Spomalenie predaja starších domov na americkom trhu znížilo aktivitu v oblasti rekonštrukcií. Vyššie úroky tlmia aj dopyt po rekonštrukcii kuchýň, kúpeľní či podláh. Lowe's teraz predpovedá, že v tomto roku dosiahne upravený zisk na akciu na úrovni 12,25 USD (10,58 eura), čiže na spodnej hranici predchádzajúceho prognózovaného pásma 12,25 až 12,75 USD.
Tržby reťazca Lowe's v druhom štvrťroku boli v objeme 25,96 miliardy USD. Nenaplnila sa tak predpoveď analytikov oslovených v prieskume spoločnosti LSEG, že budú v sume 26,16 miliardy USD. Tržby na porovnateľnom základe za tri mesiace do záveru júla sa zvýšili o 0,2 %. Analytici očakávali rast o 0,8 %.
(1 EUR = 1,1576 USD)