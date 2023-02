Americký reťazec Target zaznamenal vo 4. štvrťroku pokles zisku

Minneapolis 28. februára (TASR) - Americký diskontný reťazec Target zaznamenal vo 4. štvrťroku finančného roka 2022/2023 pokles zisku o 43 %. A varoval pred ďalšími slabými výsledkami, keďže spotrebitelia sú v dôsledku vysokej inflácie opatrní pri utrácaní a jeho náklady stúpajú. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Čistý zisk Target za tri mesiace do konca januára 2023 klesol na 876 miliónov USD (830 miliónov eur) alebo 1,89 USD na akciu z 1,54 miliardy USD alebo 3,21 USD na akciu v rovnakom období predchádzajúceho roka. Tržby spoločnosti sa zvýšili o 1,2 % na 31,4 miliardy USD a tzv. porovnateľné tržby, v prevádzkach otvorených viac ako rok, vzrástli o 0,7 %.



Analytici predpovedali reťazcu zisk 1,40 USD na akciu a tržby 30,65 miliardy USD.



Reťazec uviedol tiež, že počet zákazníckych transakcií vzrástol v uplynulom štvrťroku o 0,7 %, pričom priemerná suma transakcií stagnovala.



Za celý rok do konca januára 2023 mal Target upravený zisk 6,02 USD na akciu a tržby 109 miliárd USD.



Target zároveň ponúkol horší výhľad príjmov v tomto kvartáli, ako mu predpovedajú ekonómovia. Odhaduje, že bude mať zisk 1,70 USD na akciu plus alebo mínus 20 centov, zatiaľ čo analytici očakávajú zisk 2,14 USD na akciu.



(1 EUR = 1,0554 USD)