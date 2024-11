Americký reťazec Walmart zvýšil zisk v 3. kvartáli až desaťnásobne

New York 19. novembra (TASR) - Americký maloobchodný reťazec Walmart oznámil za 3. kvartál súčasného obchodného roka prudký rast zisku, pod čo sa podpísal rast tržieb, ako aj problémy reťazca spred roka, ktoré ovplyvnili vtedajšie výsledky. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters a portál RTTNews.



Najväčšia maloobchodná sieť v USA uviedla, že v 3. štvrťroku obchodného roka 2024/2025, čo predstavuje obdobie od augusta do konca októbra, dosiahla čistý zisk 4,6 miliardy USD (4,36 miliardy eur). To je zhruba desaťnásobok zisku z obdobia pred rokom. V 3. štvrťroku 2023 vykázal Walmart čistý zisk na úrovni 453 miliónov USD, ktorý však negatívne ovplyvnili straty z kapitálových investícií.



Na akciu dosiahol čistý zisk 57 centov, zatiaľ čo pred rokom to bolo iba šesť centov. Navyše, spoločnosť prekonala očakávania trhov, keď zisk po úprave o mimoriadne položky predstavoval na akciu 58 centov. Analytici očakávali, že upravený zisk zaznamená 53 centov/akcia.



Tržby dosiahli 169,59 miliardy USD. V medziročnom porovnaní sa tak zvýšili o 5,5 %. Veľkou mierou ich ovplyvnil zvýšený záujem spotrebiteľov o nákup cez internet, rast však zaznamenali aj nákupy priamo v predajniach Walmartu.



Zvýšili sa aj porovnateľné tržby, teda z obchodov otvorených viac než rok. Tie vzrástli o 5,3 %, zatiaľ čo analytici očakávali ich rast iba o 3,6 %.



Walmart teraz odhaduje, že celoročný upravený zisk na akciu dosiahne od 2,43 do 2,47 USD/akcia. V predchádzajúcom odhade očakával tento zisk v rozmedzí 2,35 až 2,43 USD/akcia.



Okrem toho zlepšil odhad vývoja celoročných tržieb. Pôvodne počítal s ich rastom o 3,75 až 4,75 %. V najnovšom odhade predpokladá rast tržieb o 4,8 až 5,1 %.



(1 EUR = 1,0552 USD)