Americký ropný koncern Chevron kupuje konkurenta Hess za 53 mld. USD

Houston 23. októbra (TASR) - Americký ropný koncern Chevron kupuje menšieho konkurenta, spoločnosť Hess. Uviedla to v pondelok firma Chevron s tým, že prevezme všetky akcie, pričom za Hess zaplatí 53 miliárd USD (50,04 miliardy eur). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Akvizíciou si Chevron posilní pozíciu na lukratívnom ropnom trhu Guyany. Juhoamerická krajina sa v posledných rokoch stala významným producentom ropy po tom, ako americký Exxon Mobil spolu s firmou Hess a čínskou spoločnosťou CNOOC objavili pri brehoch Guyany viacero lukratívnych ložísk.



Chevron za kúpu firmy Hess ponúkol 171 USD na akciu. V porovnaní s hodnotou akcií Hessu na záver ostatného obchodovania to znamená prémiu na úrovni 4,9 %.



Generálny riaditeľ Hessu John Hess by sa mal stať členom správnej rady Chevronu ihneď po tom, ako sa celá transakcia dokončí. To sa očakáva v 1. polroku budúceho roka.



(1 EUR = 1,0591 USD)