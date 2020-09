Americký súkromný sektor vytvoril menej miest, než sa očakávalo

Washington 2. septembra (TASR) - Americký súkromný sektor vytvoril v auguste takmer 430.000 nových pracovných miest. V porovnaní s júlom to síce znamená výrazný rast, trhy však očakávali omnoho lepší výsledok.



Ako v stredu informoval inštitút ADP, ktorý spracováva údaje zo súkromného sektora, americké firmy vytvorili minulý mesiac 428.000 pracovných miest. V júli ich po revízii smerom nahor vzniklo 212.000. Pôvodne sa za júl udávalo 167.000 miest.



Augustová tvorba pracovných miest v súkromnom sektore je síce dvakrát výraznejšia než v júli a toto číslo by sa pred pandémiou nového koronavírusu považovalo za solídny nárast, v prípade straty 12 miliónov pracovných miest v dôsledku vypuknutia pandémie nového koronavírusu je to však veľmi málo. Aj ekonómovia očakávali lepší výsledok, počítali s rastom až na úrovni 950.000 pozícií.



"Augustová tvorba pracovných miest v súkromnom sektore poukazuje na veľmi pomalé zotavovanie," povedal Ahu Yildirmaz z ADP.



Pod väčšinu z celkovo vytvorených pracovných pozícií v minulom mesiaci sa podpísali veľké spoločnosti. Tie vytvorili približne 297.000 pracovných miest. Malé podniky s menej než 50 zamestnancami vytvorili 52.000 miest a stredné podniky, ktoré majú od 50 do 500 zamestnancov, vytvorili zhruba 79.000 miest.



Trhy teraz čakajú na informácie o vývoji na celkovom pracovnom trhu v USA, ktoré zahrnujú aj údaje o tvorbe pracovných miest vo verejnom sektore. Tie zverejní americké ministerstvo práce v piatok 4. septembra.