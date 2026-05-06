Americký súkromný sektor vytvoril v apríli najviac pracovných miest
Autor TASR
Washington 6. mája (TASR) - Americký súkromný sektor vytvoril v apríli vyše 100.000 nových pracovných miest. To je výrazne viac než v marci a omnoho viac aj v porovnaní s očakávaniami trhov. TASR o tom informuje na základe správy portálu spravodajskej televízie CNBC, ktorá zverejnila nové údaje inštitútu ADP.
V apríli vzniklo v americkom súkromnom sektore celkovo 109.000 nových pracovných pozícií, uviedol ADP. Na porovnanie, v marci sa ich vytvorilo 61.000, čo predstavuje miernu revíziu smerom nadol. ADP pôvodne za marec uvádzal vznik 62.000 nových pracovných miest. Výsledok je zároveň lepší, než očakávali trhy. Tie počítali s tým, že firmy v USA vytvoria v apríli 84.000 nových pracovných pozícií.
Najnovšie údaje tak poukazujú na stabilný pracovný trh. Navyše, nedávajú dôvod americkej centrálnej banke, aby v období vyššej inflácie znižovala úrokové sadzby.
Z pohľadu jednotlivých odvetví hospodárstva sa najviac nových pracovných miest vytvorilo minulý mesiac v oblasti vzdelávania a v zdravotníctve, celkovo 61.000. Obchod, doprava a oblasť utilít vytvorili 25.000 a stavebníctvo 10.000 nových pozícií. Zhruba 9000 nových miest vzniklo vo finančnom sektore.
Trhy teraz čakajú na správu o vývoji na celkovom pracovnom trhu v USA, ktorú v piatok (8. 5) zverejní americké ministerstvo práce. Očakáva sa, že v apríli vzniklo v USA mimo poľnohospodárstva 55.000 nových pracovných miest a miera nezamestnanosti sa udržala na úrovni 4,3 %.
