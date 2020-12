Americký súkromný sektor vytvoril v novembri najmenej pracovných miest

Washington 2. decembra (TASR) - V americkom súkromnom sektore vzniklo v novembri najmenej pracovných miest za posledné štyri mesiace. Výsledok je omnoho horší aj v porovnaní s očakávaniami.



Ako uviedol vo svojom prieskume americký inštitút ADP, ktorý spracováva údaje za súkromný sektor, americké firmy vytvorili v novembri 307.000 nových pracovných pozícií. V októbri ich po revízii smerom nahor vzniklo 404.000. Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters však počítali s vytvorením 410.000 nových pracovných miest v súkromnom sektore, pričom vychádzali z pôvodných údajov za október, ktoré vykázali vytvorenie 365.000 nových miest americkými firmami.



Novembrový údaj predstavuje vytvorenie najmenšieho počtu nových pracovných pozícií od júla. V danom mesiaci vzniklo v súkromnom sektore iba 216.000 nových pracovných miest.



Najväčšou mierou sa pod to podpísali veľké firmy. Tie po vytvorení 116.000 nových pracovných pozícií v októbri vytvorili v novembri iba 58.000 miest. Malé podniky do 50 zamestnancov vytvorili 110.000 pozícií a najviac ich vzniklo vo firmách s počtom zamestnancov od 50 do 499. Tieto podniky vytvorili 139.000 nových pracovných miest.



Prieskum ADP o tvorbe pracovných miest v súkromnom sektore predchádza omnoho sledovanejšie informácie o vývoji na celkovom pracovnom trhu v USA. Tie zverejní americké ministerstvo práce v piatok 4. decembra.