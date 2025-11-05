< sekcia Ekonomika
Americký súkromný sektor vytvoril v októbri nové pracovné miesta
Podľa týchto údajov sa počet zamestnancov v americkom súkromnom sektore v októbri zvýšil o 42.000 po septembrovom revidovanom poklese o 29.000 osôb.
Autor TASR
Washington 5. novembra (TASR) - Americký súkromný sektor vytvoril v októbri viac nových pracovných miest, ako analytici očakávali po poklese zamestnancov v septembri. Ukázali to v stredu údaje inštitútu ADP. TASR o tom informuje na základe správ AFP, Reuters a RTTNews.
Podľa týchto údajov sa počet zamestnancov v americkom súkromnom sektore v októbri zvýšil o 42.000 po septembrovom revidovanom poklese o 29.000 osôb.
Októbrový výsledok prekonal aj odhady ekonómov, ktorí predpovedali, že súkromné firmy prijmú v októbri 28.000 nových zamestnancov po pôvodnom úbytku 32.000 pracovných miest v septembri.
Súkromní zamestnávatelia vytvorili v októbri nové pracovné miesta prvýkrát od júla. Ale nábor bol v porovnaní s údajmi zo začiatku tohto roka mierny, upozornila hlavná ekonómka ADP Nela Richardsonová.
Dodala, že „rast miezd medzitým už viac ako rok prevažne stagnuje, čo naznačuje, že zmeny v ponuke a dopyte sú vyvážené“.
ADP vypracoval správu spoločne s laboratóriom digitálnej ekonomiky v Stanforde. Mesačný odhad zamestnanosti v súkromnom sektore sa líši od údajov o celkovom počte pracovných miest vrátane verejnej správy, ktoré zverejňuje štatistické oddelenie ministerstva práce. Tie však meškajú pre odstávku vlády, tzv. shutdown. Ekonómovia preto vyzývajú na opatrnosť pri interpretácii správy ADP. Okrem iného poukázali na rozdiely v metodikách ADP a ministerstva.
„Údaje ADP sú obmedzené na podniky v súkromnom sektore, čím sa stávajú menej reprezentatívnymi na celoštátnej úrovni,“ povedal Matthew Martin, vedúci ekonóm v Oxford Economics. „Údaje ADP o zamestnanosti by sa preto mali považovať za doplnok, nie za náhradu údajov o zamestnanosti ministerstva práce.“
Pre zatvorenie vládnych agentúr a inštitúcií od 1. októbra mešká už septembrová správa o vývoji zamestnanosti, ktorá mala byť zverejnená 3. októbra.
Biely dom minulý mesiac varoval, že pre odstávku vlády nemusí byť zverejnená ani októbrová správa o spotrebiteľskej inflácii, prvýkrát v histórii.
Podľa týchto údajov sa počet zamestnancov v americkom súkromnom sektore v októbri zvýšil o 42.000 po septembrovom revidovanom poklese o 29.000 osôb.
Októbrový výsledok prekonal aj odhady ekonómov, ktorí predpovedali, že súkromné firmy prijmú v októbri 28.000 nových zamestnancov po pôvodnom úbytku 32.000 pracovných miest v septembri.
Súkromní zamestnávatelia vytvorili v októbri nové pracovné miesta prvýkrát od júla. Ale nábor bol v porovnaní s údajmi zo začiatku tohto roka mierny, upozornila hlavná ekonómka ADP Nela Richardsonová.
Dodala, že „rast miezd medzitým už viac ako rok prevažne stagnuje, čo naznačuje, že zmeny v ponuke a dopyte sú vyvážené“.
ADP vypracoval správu spoločne s laboratóriom digitálnej ekonomiky v Stanforde. Mesačný odhad zamestnanosti v súkromnom sektore sa líši od údajov o celkovom počte pracovných miest vrátane verejnej správy, ktoré zverejňuje štatistické oddelenie ministerstva práce. Tie však meškajú pre odstávku vlády, tzv. shutdown. Ekonómovia preto vyzývajú na opatrnosť pri interpretácii správy ADP. Okrem iného poukázali na rozdiely v metodikách ADP a ministerstva.
„Údaje ADP sú obmedzené na podniky v súkromnom sektore, čím sa stávajú menej reprezentatívnymi na celoštátnej úrovni,“ povedal Matthew Martin, vedúci ekonóm v Oxford Economics. „Údaje ADP o zamestnanosti by sa preto mali považovať za doplnok, nie za náhradu údajov o zamestnanosti ministerstva práce.“
Pre zatvorenie vládnych agentúr a inštitúcií od 1. októbra mešká už septembrová správa o vývoji zamestnanosti, ktorá mala byť zverejnená 3. októbra.
Biely dom minulý mesiac varoval, že pre odstávku vlády nemusí byť zverejnená ani októbrová správa o spotrebiteľskej inflácii, prvýkrát v histórii.