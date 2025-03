Americký trh je kľúčový pre írskych výrobcov alkoholických nápojov

Dublin 15. marca (TASR) - Americký trh je kľúčový pre výrobcov alkoholických nápojov v Írsku. Uviedol to zakladateľ spoločnosti Shed Distillery Pat Rigney. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTÉ.



Americký prezident Donald Trump pohrozil zavedením cla vo výške 200 % na vína a iné alkoholické produkty z EÚ, ak blok neupustí od plánov uvaliť clá na dovoz z USA v hodnote 26 miliárd eur, vrátane ciel na americkú whisky vo výške 50 %.



Dvestopercentné clo na vývoz alkoholu do USA zasadí tvrdú ranu nielen francúzskym vinárom, o ktorých sa v tejto súvislosti hovorí najviac, ale aj írskym výrobcom liehovín. Ohrozený je tak export írskeho alkoholu za viac ako 800 miliónov eur. Rigney označil americký trh za "kriticky" dôležitý pre jeho podnikanie, keďže sa podieľa približne 35 % na odbyte jeho firmy.



Medzi značky spoločnosti so sídlom v Leitrime patria Drumshanbo Gunpowder Irish Gin, Drumshanbo Single Pot Still Irish Whiskey a Sausage Tree Pure Irish Vodka.



Podľa Rigneyho sa dalo očakávať, že príde odpoveď z USA na plány EÚ uvaliť clá na americké produkty. Brusel tak zareagoval na rozhodnutie Washingtonu zaviesť clá na dovoz ocele a hliníka vo výške 25 %.



"Je to spor o oceľ a hliník. Nemá to nič spoločné s americkým bourbonom a vínom a liehovinami v Európe, takže to, že ich do toho vtiahla Európska komisia, je naozaj sklamaním," vyhlásil s tým, že tento problém treba "okamžite" riešiť. Upozornil pritom, že navrhované clá sú príliš vysoké. "Potrebujeme, aby Európska komisia zmenila svoj návrh na clá na bourbon, myslím, že je ešte čas to vyriešiť," dodal.



Francúzsky minister financií Éric Lombard označil eskalujúcu obchodnú vojnu medzi USA a EÚ za "idiotskú". Pre agentúru AFP povedal, že čoskoro odcestuje do Spojených štátov po tom, ako Washington pohrozil obrovskými clami na francúzske víno a šampanské. "Potrebujeme hovoriť s Američanmi, aby sme opäť znížili napätie," povedal Lombard pre televízny kanál France 2.