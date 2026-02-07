< sekcia Ekonomika
Americký trh sa zotavil, Dow Jones prekonal hranicu 50.000 bodov
Trh nahor potiahli výrobcovia čipov.
Autor TASR
New York 7. februára (TASR) - Americký akciový trh sa v závere týždňa výrazne zotavil, keďže technologické akcie vymazali väčšinu svojich strát zo skoršej časti týždňa a zastavil sa pád bitcoinu. Index S&P 500 v piatok (6. 2.) vzrástol o 2 % na 6932,30 bodu. Bol to jeho najlepší deň od mája. Priemyselný index Dow Jones prvýkrát prekonal hranicu 50.000 bodov. Stúpol o 2,5 % na 50.115,67 bodu. Technologický Nasdaq si pripísal 2,2 % a uzavrel na úrovni 23.031,21 bodu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Trh nahor potiahli výrobcovia čipov. Nvidia zdražela o 7,8 % a Broadcom si pripísal 7,1 %. Obe firmy ťažia z nádejí na pokračujúce výdavky ich zákazníkov pôsobiacich v oblasti umelej inteligencie. Aj napriek piatkovému rastu však index S&P 500 zaznamenal tretí stratový týždeň za posledné štyri.
Bitcoin sa stabilizoval po týždňovom prepade, počas ktorého klesol na menej ako polovičnú hodnotu v porovnaní s rekordnou úrovňou, ktorú dosiahol v októbri. Po tom, ako sa vo štvrtok (5. 2.) oslabil k hodnote 60.000 USD (50.873,33 eura) za kus, sa cena tejto digitálnej meny vyšplhala opäť nad 70.000 USD. Oživenie bitcoinu pomohlo akciám spoločností podnikajúcich v segmente kryptomien. Napríklad platforma pre obchodovanie s digitálnymi menami Coinbase Global vzrástla o 13 %.
Trh podporila aj správa o raste indexu spotrebiteľskej dôvery, ktorý zostavuje Michiganská univerzita. Stúpli firmy, ktorých zisky závisia od toho, či americké domácnosti míňajú viac peňazí. Zdraželi napríklad letecké spoločnosti. Firma United Airlines získala 9,3 %, letecký prepravca Delta Air Lines stúpol o 8 % a spoločnosť American Airlines vzrástla o 7,6 %.
(1 EUR = 1,1794 USD)
