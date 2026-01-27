< sekcia Ekonomika
Americký výrobca čipov Micron postaví v Singapure závod za 24 mld. USD
Nová investícia do výstavby pokročilého závodu na výrobu polovodičov j nasledujúcom desaťročí pomôže uspokojiť rastúci dopyt po pamäťových čipoch typu NAND.
Autor TASR
Singapur 27. januára (TASR) - Americký výrobca pamäťových čipov Micron Technology plánuje postaviť v Singapure závod na čipy v hodnote 24 miliárd dolárov (20,28 miliardy eur). Spoločnosť v utorok uviedla, že nová investícia do výstavby pokročilého závodu na výrobu polovodičov jej v nasledujúcom desaťročí pomôže uspokojiť rastúci dopyt po pamäťových čipoch typu NAND. Výroba by sa mala začať v druhej polovici roka 2028. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Micron vyrába 98 % svojich pamäťových čipov typu flash v Singapure. V ázijskej krajine stavia za sedem miliárd USD aj závod na výrobu čipov HBM, ktoré sa používajú v čipoch pre umelú inteligenciu. Výrobu tam plánuje začať v roku 2027.
Nedostatok pamäťových čipov na trhu by mohol podľa analytikov pretrvávať do konca roka 2027, hoci nové výrobné linky plánujú aj hlavní konkurenti Micronu, juhokórejské spoločnosti Samsung a SK Hynix. Podľa údajov spoločnosti TrendForce bol Micron v treťom štvrťroku 2025 štvrtým najväčším dodávateľom čipov typu flash s 13-percentým podielom na trhu.
(1 EUR = 1,1836 USD)
Micron vyrába 98 % svojich pamäťových čipov typu flash v Singapure. V ázijskej krajine stavia za sedem miliárd USD aj závod na výrobu čipov HBM, ktoré sa používajú v čipoch pre umelú inteligenciu. Výrobu tam plánuje začať v roku 2027.
Nedostatok pamäťových čipov na trhu by mohol podľa analytikov pretrvávať do konca roka 2027, hoci nové výrobné linky plánujú aj hlavní konkurenti Micronu, juhokórejské spoločnosti Samsung a SK Hynix. Podľa údajov spoločnosti TrendForce bol Micron v treťom štvrťroku 2025 štvrtým najväčším dodávateľom čipov typu flash s 13-percentým podielom na trhu.
(1 EUR = 1,1836 USD)