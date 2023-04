Americký výrobca dezinfekcie Clorox zruší časť pracovných pozícií

Oakland 21. apríla (TASR) - Americký výrobca dezinfekčných prostriedkov Clorox plánuje zrušiť 200 pracovných miest mimo výroby, čo z celkového počtu týchto pozícií predstavuje zhruba 4 %. Cieľom je udržať náklady pod kontrolou v situácii, keď sa trhy obávajú skĺznutia ekonomiky do recesie. Informovala o tom agentúra Reuters.



Clorox, ktorému sa mimoriadne darilo v období pandémie, keď prudko rástol dopyt po dezinfekčných prostriedkoch, tak rozšíril rady podnikov, od technologických firiem až po maloobchodné siete, ktoré v obave z hroziacej recesie začali redukovať počet zamestnancov.



Clorox už v septembri minulého roka uviedol, že v úsilí zjednodušiť chod spoločnosti zrušil počas roka takmer 100 pozícií. Z celkového počtu zamestnancov mimo výroby to predstavovalo zhruba 2 %. Následne vo februári firma uviedla, že plánuje v prepúšťaní pokračovať. Clorox očakáva úsporu 75 miliónov až 100 miliónov USD (68,32 milióna až 91,09 milióna eur) ročne, pričom prvé benefity by mala firma zaznamenať už tento rok.



(1 EUR = 1,0978 USD)