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Výrobca hračiek Hasbro dosiahol v 2. kvartáli zisk 160,9 milióna USD
Za celý terajší účtovný rok Hasbro očakáva rast tržieb o 5 až 7 % pri stálych výmenných kurzoch.
Autor TASR
Pawtucket 21. júla (TASR) - Americký výrobca hračiek Hasbro za druhý kvartál vykázal čistý zisk v objeme 160,9 milióna USD (140,8 milióna eur) a zisk na akciu v sume 1,12 USD. V rovnakom kvartáli minulého roka pritom firma skončila v čistej strate 855,8 milióna USD, čiže 6,10 USD na akciu. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Upravený zisk spoločnosti bez zarátania jednorazových položiek však v druhom kvartáli medziročne klesol na 1,28 USD na akciu z úrovne 1,30 USD. Čisté tržby firmy sa pritom oproti rovnakému obdobiu vlaňajška zvýšili o 16 % na 1,14 miliardy USD zo sumy 980,8 milióna USD.
Za celý terajší účtovný rok Hasbro očakáva rast tržieb o 5 až 7 % pri stálych výmenných kurzoch. Ide o vylepšenie prognózy, keďže predošlá predikcia rátala s celoročným rastom tržieb o 3 až 5 %.
Predstavenstvo spoločnosti ohlásilo vyplatenie štvrťročných dividend v sume 0,70 USD na akciu, ktoré budú splatné 2. septembra.
(1 EUR = 1,1426 USD)
Upravený zisk spoločnosti bez zarátania jednorazových položiek však v druhom kvartáli medziročne klesol na 1,28 USD na akciu z úrovne 1,30 USD. Čisté tržby firmy sa pritom oproti rovnakému obdobiu vlaňajška zvýšili o 16 % na 1,14 miliardy USD zo sumy 980,8 milióna USD.
Za celý terajší účtovný rok Hasbro očakáva rast tržieb o 5 až 7 % pri stálych výmenných kurzoch. Ide o vylepšenie prognózy, keďže predošlá predikcia rátala s celoročným rastom tržieb o 3 až 5 %.
Predstavenstvo spoločnosti ohlásilo vyplatenie štvrťročných dividend v sume 0,70 USD na akciu, ktoré budú splatné 2. septembra.
(1 EUR = 1,1426 USD)