Americký výrobný sektor výrazne zrýchlil v auguste tempo rastu

Washington 1. septembra (TASR) - Aktivita v americkom výrobnom sektore pokračovala v auguste v raste, pričom tempo rastu sa výrazne zrýchlilo. Uviedol to v utorok Inštitút pre riadenie zásob (ISM).



Podľa ISM index nákupných manažérov pre americký výrobný sektor dosiahol v auguste 56 bodov oproti júlovej hodnote 54,2 bodu. To znamená výrazné zrýchlenie aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Výsledok vysoko prekonal očakávania, pretože ekonómovia počítali s rastom indexu iba na 54,5 bodu.



Sektor do veľkej miery podporili nové objednávky. Príslušný podindex vyskočil v auguste na 67,6 bodu z júlovej hodnoty 61,5 bodu.



Výrazne však vzrástol aj index produkcie. Dosiahol 63,3 bodu, zatiaľ čo v júli predstavoval 62,1 bodu.