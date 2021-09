Americký Walmart pred vianočnou sezónou prijme 150.000 ľudí

Bentonville 29. septembra (TASR) - Americký maloobchodný reťazec Walmart v stredu oznámil, že v rámci príprav na rušnú vianočnú nákupnú sezónu plánuje prijať približne 150.000 zamestnancov v USA a väčšinu na plný úväzok.



Okrem toho má Walmart v pláne ponúknuť zamestnancom v obchode nadčasy počas najrušnejšej nákupnej sezóny v roku. Walmart je tak ďalším z veľkých amerických maloobchodníkov, ktorí ohlásili masívny nábor zamestnancov pred Vianocami.



Maloobchodníci v USA zvyšujú mzdy a ponúkajú ďalšie stimuly, aby si udržali zamestnancov a zabezpečili, že budú mať dostatok pracovníkov počas kľúčovej sezóny, ktorá sa začína deň po Dni vďakyvzdania (posledný novembrový štvrtok) a pokračuje do začiatku januára.



Walmart v tomto roku trikrát zvýšil mzdy, a predtým oznámil, že prijme 20.000 zamestnancov do dodávateľského reťazca na trvalé miesta, pretože ľudia počas pandémie ochorenia COVID-19 stále častejšie uprednostňujú objednanie a vyzdvihnutie pripraveného nákupu alebo jeho doručenie pred nákupom v tzv. kamennom obchode.



Aj konkurenčný Target minulý týždeň uviedol, že prijíma ďalších ľudí na vybavovanie objednávok. Presnejšie, Target plánuje prijať 100.000 sezónnych zamestnancov, zatiaľ čo poštové doručovateľské služby United Parcel Service a FedEx chcú najať spolu 190.000 ľudí a internetový gigant Amazon.com hľadá 125.000 skladníkov a dopravcov.



Oznámenie Walmartu, najväčšieho zamestnávateľa v súkromnom sektore v USA, signalizuje tvrdý boj o zamestnancov na stále napätejšom trhu práce, kde majú mnohé firmy problém obsadiť voľné pozície.



Aj keď sa zamestnanosť v maloobchode stále nevrátila na úroveň pred pandémiou, podľa odhadov expertov by toto odvetvie mohlo počas vianočnej sezóny prijať 700.000 ľudí.