Zbrojársky koncern Lockheed Martin zvýšil kvartálne tržby aj zisk

Bethesda 20. apríla (TASR) - Americký zbrojársky koncern Lockheed Martin oznámil za 1. kvartál rast tržieb aj zisku. Spoločnosť následne zlepšila odhad vývoja zisku a tržieb na celý rok.



Výrobca bojových lietadiel uviedol, že za 1. štvrťrok tohto roka dosiahol zisk 1,84 miliardy USD (1,53 miliardy eur), zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka predstavoval zisk 1,72 miliardy USD. Upravený zisk na akciu dosiahol 6,56 USD oproti 6,08 USD/akcia pred rokom. Firma tak prekonala očakávania analytikov oslovených agentúrou Reuters, ktorí počítali so ziskom na akciu na úrovni 6,30 USD.



Tržby dosiahli 16,26 miliardy USD. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka to predstavuje rast o 3,9 %.



V reakcii na vývoj v prvých troch mesiacoch roka Lockheed Martin zlepšil celoročnú prognózu v oblasti zisku a tržieb. Očakáva, že upravený zisk na akciu sa za rok 2021 bude pohybovať v rozmedzí od 26,40 USD do 26,70 USD. Pôvodne firma očakávala zisk na úrovni 26 USD až 26,30 USD/akcia.



Tržby predpokladá v rozmedzí od 67,30 miliardy do 68,70 miliardy USD. Pôvodná prognóza poukazovala na celoročné tržby na úrovni od 67,10 miliardy do 68,50 miliardy USD.



(1 EUR = 1,2035 USD)