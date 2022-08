Americkým spotrebiteľom sa v auguste zlepšila nálada

Washington 12. augusta (TASR) - Americkým spotrebiteľom sa v auguste opäť zlepšila nálada. Ich dôvera tak vzrástla z rekordného minima zo začiatku tohto leta. Aj ich obavy z vývoja inflácie v krátkodobom časovom horizonte sa zmiernili vďaka klesajúcim cenám benzínu. Ukázal to v piatok prieskum University of Michigan. TASR o tom informuje na základe správa Bloomberg a Reuters.



Podľa predbežných výsledkov sa index dôvery amerických spotrebiteľov, ktorý zostavila University of Michigan, v auguste zvýšil na 55,1 bodu z 51,5 v predchádzajúcom mesiaci. V júni pritom hodnota indexu dosiahla rekordné minimum 50 bodov. Ekonómovia počítali s menším nárastom indexu v auguste, na 52,5 bodu.



Prieskum ďalej odhalil, že zatiaľ čo čiastkový ukazovateľ súčasných ekonomických podmienok v auguste nečakane klesol na 55,5 z 58,1 bodu v júli, ukazovateľ spotrebiteľských očakávaní vyletel na 54,9 zo 47,3 bodu.



"Všetky zložky indexu očakávaní sa tento mesiac zlepšili, najmä medzi spotrebiteľmi s nízkymi a strednými príjmami, pre ktorých je inflácia obzvlášť výrazná," uviedla vo vyhlásení riaditeľka prieskumov Joanne Hsuová.



Pokiaľ ide o infláciu, ročné inflačné očakávania sa v auguste znížili na šesťmesačné minimum 5 % z 5,2 % v júli, zatiaľ čo päťročný výhľad inflácie sa mierne zvýšil na 3 % z 2,9 %, pričom sa drží v rozmedzí, ktoré prevládalo minulý rok.



Ceny benzínu v USA v polovici júna prekročili 5 USD (4,86 eura) za galón (3,785 litra), ale odvtedy už klesli o viac ako 20 %. Ceny benzínu majú veľký vplyv na pohľad spotrebiteľov na infláciu a na ich celkovú dôveru v ekonomiku.



(1 EUR = 1,O285 USD)