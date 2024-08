Amerika uvalila sankcie na firmy a jednotlivcov najmä z Ruska a Číny

Washington 23. augusta (TASR) — Spojené štáty americké uvalili nové sankcie na viac ako 400 právnických a fyzických osôb z Ruska, Číny a ďalších krajín za ich účasť na vojne na Ukrajine. V piatok to oznámili ministerstvá zahraničných vecí, financií a obchodu, informovala agentúra Reuters.



Rezort diplomacie spresnil, že sankcie sa týkajú desiatok čínskych spoločností, ktoré do Ruska dodávajú obrábacie stroje a mikroelektroniku.



Ministerstvo financií USA vo svojom tlačovom vyhlásení uviedlo, že zaviedlo sankcie voči firmám z nadnárodných konglomerátov, ktoré do Ruska dodávajú muníciu a iné výrobky vojenského charakteru, pomáhajú ruským oligarchom obchádzať sankcie a tiež perú špinavé peniaze z predaja zlata spoločnosti, ktorá už podlieha sankciám.



"Rusko premenilo svoju ekonomiku na nástroj v službách kremeľského vojensko-priemyselného komplexu. Firmy, finančné inštitúcie a úrady na celom svete by sa mali vyhýbať podpore dodávateľských reťazcov ruského vojensko-priemyselného komplexu," konštatoval námestník ministra financií USA Wally Adeyemo.



USA tiež zaradili 123 subjektov, vrátane 63 firiem z Ruska a 42 z Číny, na tzv. Entity List, špeciálny licenčný zoznam vedený Úradom pre priemysel a bezpečnosť, ktorý patrí pod ministerstvo obchodu. Americké firmy, ktoré chcú obchodovať so spoločnosťami na tomto zozname, musia požiadať o licenciu.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakcii na sieti X uviedol, že nové sankcie ešte viac oslabia schopnosť Ruska "viesť agresívnu vojnu proti Ukrajine".



"Tlak na agresora treba udržiavať a neustále zvyšovať, pokiaľ bude Rusko pokračovať vo svojej agresii," dodal Zelenskyj.