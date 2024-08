Amerika zníži sadzby na každom z troch zvyšných zasadnutí o 25 bodov

Washington 20. augusta (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) zníži úrokové sadzby na každom z troch zostávajúcich zasadnutí do konca tohto roka, a to o štvrť percentuálneho bodu. Poukázal na to najnovší prieskum agentúry Reuters medzi ekonómami.



V prieskume uskutočnenom v období od 14. do 19. augusta bola nadpolovičná väčšina z oslovených ekonómov presvedčených, že Fed zredukuje úrokové sadzby v septembri, novembri aj v decembri. Celkovo 55 ekonómov zo 101 predpokladá, že na každom zo zasadnutí by mala centrálna banka znížiť sadzby o 25 bázických bodov. V závere tohto roka by sa tak hlavná úroková sadzba mala dostať do pásma 4,50 % až 4,75 %.



V prípade septembrovej redukcie sa tak odhad ekonómov zmiernil, za čím je zlepšenie ekonomických údajov za ostatné obdobie. Pôvodne počítali s redukciou o 50 bázických bodov, vtedy však reagovali na nepriaznivé údaje o vývoji na americkom pracovnom trhu za júl. Pravdepodobnosť upravenej redukcie o 25 bázických bodov stanovili na 70 %.