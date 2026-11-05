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AML riešia daňoví poradcovia dlhodobo, nová je povinná registrácia
Aktuálnou témou v tejto oblasti pre viaceré odborné profesie je však povinná registrácia do systému goAML do 30. novembra tohto roka.
Autor TASR
Bratislava 5. novembra (TASR) - Pre daňových poradcov nepredstavujú povinnosti v oblasti prevencie legalizácie príjmov z trestnej činnosti (AML) novú agendu. Súčasťou ich profesionálnej praxe sú dlhodobo. Aktuálnou témou v tejto oblasti pre viaceré odborné profesie je však povinná registrácia do systému goAML do 30. novembra tohto roka. Poukázala na to špecialistka pre PR a internú komunikáciu Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP) Martina Rybanská.
„Daňoví poradcovia patria medzi povinné osoby podľa AML zákona už od jeho prijatia. Pri poskytovaní svojich služieb musia uplatňovať postupy zamerané na identifikáciu klientov, zisťovanie konečných užívateľov výhod, vyhodnocovanie rizík či oznamovanie neobvyklých obchodných operácií,“ priblížila Rybanská.
Plnenie týchto povinností si podľa nej vyžaduje priebežné sledovanie legislatívy, odbornú pripravenosť a zodpovedný prístup ku každému klientovi. Dôsledné preverovanie môže v praxi znamenať analýzu vlastníckych štruktúr, posudzovanie obchodných vzťahov či vyžiadanie ďalších dokumentov. Takýto prístup si vyžaduje odborné znalosti a schopnosť posudzovať širšie súvislosti podnikania klienta.
„AML povinnosti sú dlhodobo súčasťou právneho rámca výkonu daňového poradenstva. Ich plnenie si vyžaduje nielen znalosť legislatívy, ale aj schopnosť aplikovať ju v konkrétnych situáciách, poznať klienta a vyhodnocovať možné riziká. Nová registrácia do systému goAML je ďalším krokom v plnení týchto povinností a zároveň pripomienkou, že AML je dôležitou súčasťou zodpovedného výkonu viacerých odborných profesií,“ zhodnotil viceprezident SKDP Branislav Kováč.
Okrem daňových poradcov sa registračná povinnosť do goAML vzťahuje aj na ďalšie povinné osoby. Sú nimi účtovníci, konkrétne SZČO a firmy, ktoré vedú cudzie účtovníctvo, nie interní zamestnanci, ale aj audítori, advokáti a notári, realitné kancelárie či poskytovatelia služieb spojených s obchodnými spoločnosťami alebo virtuálnymi aktívami. Pozor by si podľa SKDP mali dať aj ľudia s voľnou živnosťou. Ak má totiž niekto v živnostenskom registri zapísanú napríklad realitnú činnosť alebo vedenie účtovníctva, je považovaný za povinnú osobu aj vtedy, ak ju momentálne reálne nevykonáva.
„Daňoví poradcovia patria medzi povinné osoby podľa AML zákona už od jeho prijatia. Pri poskytovaní svojich služieb musia uplatňovať postupy zamerané na identifikáciu klientov, zisťovanie konečných užívateľov výhod, vyhodnocovanie rizík či oznamovanie neobvyklých obchodných operácií,“ priblížila Rybanská.
Plnenie týchto povinností si podľa nej vyžaduje priebežné sledovanie legislatívy, odbornú pripravenosť a zodpovedný prístup ku každému klientovi. Dôsledné preverovanie môže v praxi znamenať analýzu vlastníckych štruktúr, posudzovanie obchodných vzťahov či vyžiadanie ďalších dokumentov. Takýto prístup si vyžaduje odborné znalosti a schopnosť posudzovať širšie súvislosti podnikania klienta.
„AML povinnosti sú dlhodobo súčasťou právneho rámca výkonu daňového poradenstva. Ich plnenie si vyžaduje nielen znalosť legislatívy, ale aj schopnosť aplikovať ju v konkrétnych situáciách, poznať klienta a vyhodnocovať možné riziká. Nová registrácia do systému goAML je ďalším krokom v plnení týchto povinností a zároveň pripomienkou, že AML je dôležitou súčasťou zodpovedného výkonu viacerých odborných profesií,“ zhodnotil viceprezident SKDP Branislav Kováč.
Okrem daňových poradcov sa registračná povinnosť do goAML vzťahuje aj na ďalšie povinné osoby. Sú nimi účtovníci, konkrétne SZČO a firmy, ktoré vedú cudzie účtovníctvo, nie interní zamestnanci, ale aj audítori, advokáti a notári, realitné kancelárie či poskytovatelia služieb spojených s obchodnými spoločnosťami alebo virtuálnymi aktívami. Pozor by si podľa SKDP mali dať aj ľudia s voľnou živnosťou. Ak má totiž niekto v živnostenskom registri zapísanú napríklad realitnú činnosť alebo vedenie účtovníctva, je považovaný za povinnú osobu aj vtedy, ak ju momentálne reálne nevykonáva.