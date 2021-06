Amnesty: Čínsky zákon ohrozuje v Hongkongu ľudské práva

Hongkong 30. júna (TASR) - Čínsky zákon o národnej bezpečnosti ohrozuje v Hongkongu ľudské práva, uviedla v stredu ľudskoprávna organizácia Amnesty International.



"V priebehu jedného roka od prijatia zákona o národnej bezpečnosti je Hongkong na ceste stať sa policajným štátom a ľuďom, ktorí tam žijú, začínajú byť potlačované ich ľudské práva," uviedla riaditeľka Amnesty International pre východnú Áziu Jámíní Mišrová.



Podľa správy Amnesty, zverejnenej na jej internetových stránkach, zasiahla nová právna norma širokú škálu oblastí verejného života Hongkončanov vrátane kultúry, školstva či médií a je dôvodom, pre ktorý musia miestni obyvatelia premýšľať, čo môžu povedať, čo môžu zverejniť na internete, alebo ako majú žiť svoj život.



Amnesty tiež analyzovala súdne konania, ktoré sa konajú s aktivistami zatknutými "pre ohrozovanie národnej bezpečnosti", a došla k záveru, že v ich priebehu došlo k porušovaniu ľudských práv.



Kontroverzný čínsky zákon vstúpil do platnosti pred rokom; odvtedy bolo pre obvinenia súvisiace s ním zatknutých už 117 ľudí vrátane niekoľkých prominentných aktivistov. Z toho 64 bolo aj právoplatne odsúdených.



Jedným z prvých zatknutých bol Jimmy Lai (Li Č'-jing), majiteľ prodemokraticky orientovaných novín Apple Daily, ktoré boli prednedávnom nútené ukončiť svoju činnosť a niekoľko ich vedúcich redaktorov zatkli pre obvinenia súvisiace s bezpečnostným zákonom.



Peking však trvá na tom, že cieľom zákona je obnovenie stability v Hongkongu, ktorú podľa neho narušili prodemokratické protesty v roku 2019. Čína však prisľúbila, že bude namierený len proti "krajnej menšine".



Kontroverzný čínsky zákon o národnej bezpečnosti kriminalizuje aktivity považované za protištátnu činnosť, separatizmus, terorizmus či spriahnutie sa so zahraničnými silami. Za vágne formulované obvinenia hrozia obvineným väzenské tresty od troch do desiatich rokov a v najhorších prípadoch aj doživotie.