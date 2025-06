Amnesty International vyzvala prezidenta na vetovanie zákona

Bratislava 9. júna (TASR) - Organizácia Amnesty International Slovensko (AIS) vyzvala prezidenta SR Petra Pelleriniho na vetovanie novely zákona o službách zamestnanosti z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorú schválila Národná rada (NR) SR ešte 29. mája 2025. Novela má zmeniť podmienky prístupu k pomoci v hmotnej núdzi, pričom základným princípom je, že ak nezamestnaní ľudia odmietnu ponuku primeranej práce, tak im budú krátené dávky v hmotnej núdzi. V pondelok o tom informovala AIS.



„Prijatá novela zavádza represívne opatrenia, ktoré až na výnimky podmieňujú vyplácanie sociálnych dávok vykonávaním štátom organizovanej práce. Navrhnuté opatrenia vytvárajú bariéry a obmedzujú prístup k minimálnej sociálnej podpore,“ uviedla organizácia.



Problematické je podľa nej podmieňovanie dávky v hmotnej núdzi prácou. Na Slovensku je totiž už dlhodobo možné odobrať alebo znižovať túto dávku, ak osoba nevykoná aktivačné činnosti v rozsahu minimálne 32 hodín mesačne. Po novom sa to má rozšíriť aj na odmietnutie vhodnej pracovnej ponuky, avšak podľa AIS táto sociálna dávka nemá slúžiť na aktivovanie nezamestnaných ľudí či na získanie pracovných návykov. Zároveň upozornila, že aktivačné práce nie sú pokryté štandardnou zamestnaneckou ochranou a osoby, ktoré ich vykonávajú, nemajú nárok na riadnu mzdu, dovolenku či stravné a nespadajú pod ochranu Zákonníka práce.



Medzi ďalšie sporné body novely patria sankcie za stratu zamestnania. V prípade, že osoba, ktorá opakovane stratí prácu do jedného mesiaca od nástupu, môže byť totiž sankcionovaná znížením dávky. Takýto prístup je nespravodlivý, pretože nezohľadňuje dôvody straty zamestnania. V zákone sú podľa organizácie nejasné aj kritériá, na základe ktorých budú úrady práce posudzovať, či odmietnutie práce bolo oprávnené. Rovnako niektoré lehoty, ako napríklad vymedzenie povinnosti pre osoby v hmotnej núdzi byť na účel ponuky vhodného zamestnania k dispozícii úradu do troch pracovných dní odo dňa vyzvania, môžu byť nesplniteľné.



AIS zdôraznila, že novela prináša aj diskriminačný faktor, pričom zasiahne najzraniteľnejšie skupiny ľudí, ktoré už v súčasnosti čelia sociálnemu vylúčeniu. Aktivačné práce budú môcť okrem samospráv organizovať tiež vyššie územné celky či právnické osoby pôsobiace vo verejnom záujme. Tie budú môcť podľa organizácie využívať ľudí v hmotnej núdzi ako pracovnú silu, ktorá však nedostane riadnu mzdu a nebude mať prístup k žiadnym zamestnaneckým benefitom.



„Ďalším závažným aspektom novely je zavedenie mechanizmu, podľa ktorého môže byť rodine odňatý príspevok na nezaopatrené dieťa v prípade, že dieťa spácha priestupok alebo mu bude uložené výchovné opatrenie. Sankcionovanie rodiny za správanie dieťaťa kolektívnym spôsobom môže viesť k neprimeraným dôsledkom, keď dôjde k zníženiu už aj tak minimálnych finančných zdrojov domácnosti, čím sa celá rodina ocitne v ešte väčšej núdzi,“ dodala AIS.