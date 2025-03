Amnesty SR: Novela zákona k zamestnanosti zavádza represívne opatrenia

Bratislava 21. marca (TASR) - Novela zákona o službách zamestnanosti a zákona o pomoci v hmotnej núdzi z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR zavádza represívne opatrenia, ktoré až na výnimky podmieňujú vyplácanie sociálnych dávok vykonávaním štátom organizovanej práce. Upozornila na to v piatok mimovládna organizácia Amnesty International Slovensko (AIS) s tým, že takéto opatrenia predstavujú vážny zásah do ľudských práv a dôstojnosti a môžu prehĺbiť sociálne a ekonomické nerovnosti.



"Táto novela nastavuje systém, v ktorom sa dlhodobo nezamestnaní dostávajú do pasce medzi nariadenou štátom organizovanou prácou a hrozbou straty minimálnej sociálnej podpory. Takéto opatrenia nie sú založené na dátach a overenej praxi, nefungovali v minulosti a nebudú fungovať ani teraz. Reštriktívne politiky namiesto riešenia systémových nerovností a chudoby len prehĺbia sociálne rozdiely a prinesú neisté pracovné podmienky," uviedol riaditeľ Amnesty International Slovensko Rado Sloboda.



Za problematické AIS považuje podmienenie dávky v hmotnej núdzi prácou. Upozornili tiež na nejasné ustanovenie, podľa ktorého má byť osoba v hmotnej núdzi sankcionovaná znížením dávky, ak odmietne ponúkané zamestnanie sprostredkované úradom práce bez vážnych dôvodov. "Každý človek by mal mať možnosť vybrať si zamestnanie, ktoré vyhovuje jeho schopnostiam, potrebám a dôstojným pracovným podmienkam. Podmienky stanovené v novele však ľudí stavajú pred neprijateľnú voľbu - buď príjmu akúkoľvek 'vhodnú pracovnú ponuku', alebo prídu o minimálnu sociálnu pomoc," priblížil Sloboda.



Podľa mimovládnej organizácie novela neprimerane zasiahne najzraniteľnejšie skupiny spoločnosti, ktoré už v súčasnosti čelia sociálnemu vylúčeniu a systémovej diskriminácii na trhu práce. AIS preto vyzvalo vládu, aby novelu stiahla. Podľa nich nerieši problém dlhodobej nezamestnanosti ani chudoby, ale naopak prehlbuje sociálne a ekonomické nerovnosti.