AMOBE kritizuje poslanecký návrh na zmenu príspevkov na stravovanie

Bratislava 4. júna (TASR) - Koaliční poslanci predložili na júnovú schôdzu parlamentu novelu Zákonníka práce, ktorá by mala vyriešiť problémy pri výbere medzi stravným lístkom a finančným príspevkom na stravovanie. Asociácia moderných benefitov (AMOBE) tento krok kritizuje, poslanci ju totiž predložili ani nie štyri mesiace od zavedenia finančného príspevku a legislatívou chcú umožniť, aby zamestnanci nemuseli dostávať peniaze na stravovanie vopred.



Po novom si tak podľa asociácie budú musieť mnohí zamestnanci obedy platiť najskôr z vlastného rozpočtu, ide podľa nej o ďalší krok v rozbití tohto sociálneho benefitu. "Po takmer roku prípravy zavedenia finančného príspevku vo februári tohto roka sa ukazuje to, na čo upozorňovali viacerí. Finančný príspevok v praxi spôsobí ešte viac administratívnej záťaže pre firmy," podotkol Štefan Petrík z asociácie. Koalícia to však rieši na úkor milióna zamestnancov.



Asociácii sa nepáči, že legislatíva chce umožniť firmám vyplatiť peniaze na stravu aj spätne. "V praxi by tak zamestnávateľ mohol stravné, ktoré minie zamestnanec napríklad od 1. do 30. júna, uhradiť až k 31. júlu," ilustrovala asociácia. Súčasná legislatíva pritom káže prispievať na stravu zamestnancom vopred práve preto, aby si v prípade iných nevyhnutných výdavkov mohli dovoliť pravidelný obed.



"Zamestnanec stráca sociálnu istotu, ktorú príspevok na stravovanie zamestnancom dáva všade vo svete, a ktorú doteraz zabezpečoval aj Zákonník práce," podotkol Petrík. Táto istota sa podľa neho mení na zákon, ktorý sleduje záujmy iných, ktorí lobovali už za prijatie finančného príspevku.



Asociácia upozornila, že najmä v rodinách s nižšími príjmami tvorí stravné dôležitú položku pri každomesačnom zabezpečovaní stravy. V priemernej pracujúcej rodine s dvoma zamestnanými dospelými to predstavuje možný výpadok mesačne vyše 170 eur na jedlo a potraviny, ktoré im zamestnávateľ bude môcť uhradiť teoreticky až v ďalšej výplate.



Novelu zákona predložil predseda finančného výboru Marián Viskupič (SaS) spolu s ďalšími poslancami - Jozefom Hlinkom (Sme rodina), Jarmilou Hargašovou (SaS), Petrom Kremským (OĽANO), Tomášom Lehotským a Vladimírou Marcinkovou (obaja Za ľudí).



Cieľom má byť odstránenie rozdielov súvisiacich so zdaňovaním časti finančných príspevkov, ktoré poskytuje zamestnávateľ nad rámec zákona a odbremenenie firiem od nadmernej administratívnej záťaže.