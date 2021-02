Asociácia AMOBE považuje zmeny v príspevku na stravovanie za zlý krok

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 4. februára (TASR) - Asociácia moderných benefitov (AMOBE) považuje schválenie zmien v príspevku na stravovanie za zlý krok. Namiesto vylepšenia existujúceho systému prináša novela Zákonníka práce (ZP) do praxe vyššiu administratívnu náročnosť pre zamestnávateľov, pre zamestnancov zase nové sociálne hrozby.Novela ZP, ktorú vo štvrtok schválilo plénum Národnej rady (NR) SR hlasmi 86 zo 122 prítomných poslancov, rieši aj stravné poukážky, tzv. gastrolístky. Zamestnanec si bude môcť vybrať medzi gastrolístkom a finančným príspevkom. Zamestnanec by mal byť viazaný svojím výberom počas 12 mesiacov." upozornil na hrozby Štefan Petrík, prezident AMOBE.AMOBE je však presvedčené, že významná časť zamestnancov a zamestnávateľov si uvedomí výhody - najmä elektronických stravných lístkov. Zamestnancom dáva stravný lístok istotu oddelenia ich mzdy od príspevku na stravovanie.," zdôraznil Petrík.Zavedením finančného príspevku tak štát len dostane takýchto zamestnancov do horšej situácie. "" podčiarkol Petrík.Zavedenie finančného príspevku podľa AMOBE zároveň ohrozí použitie príspevku na stravovanie. "" doplnil Petrík.Zavedenie finančného príspevku tak môže podľa asociácie znamenať odlev stoviek miliónov eur tržieb z reštaurácií, čo môže pre tisícky z nich znamenať koniec. Ohrozené sú desaťtisíce miest nielen v reštauračnom sektore, ale napríklad aj v maloobchode, ktorý utrpí cezhraničnými nákupmi.AMOBE aj v tomto kontexte vníma, že odbornú diskusiu nahradilo naháňanie obrazu o zlých stravných lístkoch. "" vysvetlil Petrík.Podľa neho by preto vláda SR mala prehodnotiť prijatú novelu, pričom ešte predtým by sa mala otvoriť reálna diskusia postavená na dátach, argumentoch a analýzach.Asociácia moderných benefitov združuje spoločnosti Edenred Slovakia, UP Slovensko a DOXX - Stravné lístky. Členovia asociácie zabezpečujú zamestnanecké benefity, vrátane papierových a elektronických stravných lístkov, pre viac ako 770.000 zamestnancov pracujúcich u takmer 35.000 zamestnávateľov a SZČO.