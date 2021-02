AMOBE:Firmy a zamestnanci majú nejasnosti pri príspevku na stravovanie

Bratislava 19. februára (TASR) - Po podpise novely Zákonníka práce prezidentkou SR vstúpia od 1. marca do účinnosti viaceré zmeny týkajúce sa príspevku na stravovanie. Zamestnávatelia avizujú prvé nejasnosti, napríklad týkajúce sa výšky finančného príspevku, ktorú majú vyplácať na účet, či v hotovosti z pokladne. Zamestnanci zase nemajú jasno v tom, či je finančný príspevok chránený pred exekúciami. Upozornila na to Asociácia moderných benefitov (AMOBE).



Najviac otázok na zákaznícke centrá členov AMOBE smeruje k termínu, ku ktorému musí zamestnávateľ zaviesť možnosť výberu zamestnancov, čo sa týka formy príspevku na stravovanie. Najčastejšie sa pýtajú, či tak musí zamestnávateľ spraviť už k 1. marcu 2021. "Vzhľadom na nejasnosti, ako má vôbec v praxi finančný príspevok fungovať, odporúčame počkať so zmenami. Firmy majú ešte dostatok času, umožniť výber musia až od začiatku roka 2022," vysvetlil Štefan Petrík, prezident AMOBE.



Asociácia upozornila, že po novom si môžu zamestnanci, ktorí sa nestravujú vo firemnej kantíne, vybrať až z piatich foriem príspevku na stravovanie. "Každý zamestnanec má nárok si vybrať tú formu, ktorá mu vyhovuje najviac. Firma by mala v zmysle zákona vyhovieť zamestnancom aj v prípade, ak si individuálne vyberú rôzne formy," doplnil Petrík. Ako dodal, viacerí zamestnávatelia očakávajú podľa predbežných prieskumov medzi zamestnancami, že po novom budú poskytovať paralelne viaceré formy príspevku.



Používatelia stravných lístkov, teda zamestnanci, sa zase obracajú na členov AMOBE aj s otázkou k výške finančného príspevku, na ktorý majú nárok. Tá závisí od zamestnávateľa, zákon hovorí len o minimálnej a maximálnej čiastke. Nie je však jasné, ako sa má vyplácanie finančného príspevku realizovať. "Aj v médiách sa objavujú informácie, že zamestnanec musí dostať k 1. v mesiaci finančný príspevok zamestnávateľa v minimálnej hodnote 2,11 eura na deň. Nie je však jednoznačne povedané, či by to nemalo byť 3,83 eura, teda ekvivalent hodnoty stravného lístka," poznamenal Petrík.



AMOBE dodala, že otázna zostáva napríklad aj ochrana príspevku na stravovanie pred exekúciami, hoci poslanci Národnej rady SR pri schvaľovaní zmien tvrdili, že aj finančný príspevok je pred exekúciou chránený. "Obracajú sa na nás zamestnanci s informáciou, že podľa ich personálnych oddelení podlieha finančný príspevok v zmysle platných zákonov exekúcii. Takéto informácie odznievajú aj na školeniach daňových poradcov," zdôraznil Petrík.



Vzhľadom na množstvo nejasností očakáva AMOBE, že nábeh nových zmien do praxe potrvá niekoľko mesiacov. "Ukazuje sa, že sľubované odbúravanie administratívy a zjednodušovanie fungovania stravného nebude také jednoduché," podčiarkol Petrík.



Podľa neho na tieto hrozby upozorňovali pri príprave zákona zamestnávatelia, ale aj ďalšie subjekty, ktoré sa zapojili do pripomienkovania. "Tieto zmeny sa týkajú milióna zamestnancov a desiatok tisíc firiem. Výrazne by pomohlo zamestnávateľom, zamestnancom, ale aj našim členom, ak by vydal štát jasné usmernenie," uzatvoril Petrík.



Asociácia moderných benefitov združuje spoločnosti Edenred Slovakia, UP Slovensko a Doxx-Stravné lístky. Členovia asociácie zabezpečujú zamestnanecké benefity vrátane papierových a elektronických stravných lístkov pre viac ako 770.000 zamestnancov pracujúcich u takmer 35.000 zamestnávateľov a SZČO.