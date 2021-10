AMOBE:Vydavatelia straveniek žiadajú verejnú diskusiu o gastrolístkoch

Bratislava 6. októbra (TASR) - Asociácia moderných benefitov (AMOBE) žiada verejnú odbornú diskusiu k novele Zákonníka práce (ZP) o gastrolístkoch. Uviedol to v stredu na tlačovej konferencii Štefan Petrík, prezident AMOBE.



Pripomenul, že od marca 2021 novela ZP umožňuje zamestnancom vybrať si medzi stravnými lístkami alebo finančným príspevkom na stravovanie. "Táto novela však nedoriešila viaceré otázky, ktoré zákonodarcovia pri jej tvorbe nereflektovali," priblížil.



Odstránenie týchto nedostatkov si podľa jeho slov kládla za cieľ poslanecká novela ZP, ktorú 28. mája 2021 predložila časť poslancov vládnej koalície na čele s poslancom Národnej rady (NR) SR Mariánom Viskupičom (SaS).



Petrík poznamenal, že k tejto novele vydalo nesúhlasné stanovisko Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, rovnako tak aj Ministerstvo financií SR. "V súčasnosti je tento návrh v druhom čítaní, NR SR by mala o ňom rokovať na októbrovej schôdzi," informoval.



Zdôraznil zároveň, že aktuálne znenie úprav poslaneckej novely nie je verejne známe, rovnako ako pozmeňujúce návrhy, o ktorých sa objavujú útržkovité informácie v médiách.



"Vydavatelia stravných lístkov združení v AMOBE preto žiadajú skupinu poslancov, ako aj príslušné rezorty, o otvorený prístup a verejnú odbornú diskusiu o finálnom návrhu novely Zákonníka práce," dodal Petrík. AMOBE podľa neho ponúka svoje medzinárodné know-how a skúsenosti s rôznymi modelmi zabezpečenia stravného na vyspelých trhoch celej Európy.



Petrík poukázal na augustový prieskum, ktorý zrealizovala AMOBE v spolupráci s agentúrou 2muse medzi 1200 slovenskými zamestnancami o ich podmienkach v práci, o zamestnaneckých benefitoch a o preferenciách v oblasti stravovania v práci.



Podľa prieskumu až 39 % zamestnancov považuje elektronické alebo papierové stravné lístky za ideálnu formu príspevku na stravovanie. Zaujímavým zistením prieskumu je, že ľudia (31 %) s vynikajúcou finančnou situáciou považujú za ideálnu formu stravovania finančný príspevok. Ľudia s horšou finančnou situáciou sa podľa AMOBE viac prikláňajú k elektronickým stravným lístkom. Zamestnaneckú jedáleň podľa prieskumu preferuje 18 % zamestnancov.



Pre veľkú časť (57 %) slovenských zamestnancov je podľa zistení prieskumu zabezpečenie obeda, presnejšie "teplého obeda", vnímané skôr ako samozrejmosť, nie ako benefit. To podľa AMOBE dokazuje, aké postavenie má plnohodnotný obed v mysliach slovenských zamestnancov.



Podľa prieskumu obed predstavuje pre väčšinu slovenských zamestnancov najmä dve takmer rovnocenné veličiny, a to prestávku, zastavenie počas pracovného dňa, a rovnako tak aj nasýtenie.



AMOBE je združením spoločností DOXX - Stravné lístky, Up Déjeuner a Edenred, aktívnych v oblasti sprostredkovania zamestnaneckých benefitov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami.