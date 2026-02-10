< sekcia Ekonomika
AMS Osram plánuje v Európe a v Ázii zrušiť približne 2000 miest
Najviac zasiahnuté bude Nemecko, pričom v závode na výrobu polovodičov v Regensburgu zanikne niekoľko stoviek pozícií.
Autor TASR
Mníchov 10. februára (TASR) - Rakúsko-nemecký výrobca osvetľovacej techniky AMS Osram plánuje zrušiť približne 2000 pracovných miest, z čoho jedna polovica pripadne na Európu a druhá na Áziu. Najviac zasiahnuté bude Nemecko, pričom v závode na výrobu polovodičov v Regensburgu zanikne niekoľko stoviek pozícií, oznámila spoločnosť v utorok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Spoločnosť plánuje z nákladových dôvodov presunúť do Ázie výrobu položiek, ktoré vyrábajú aj tamojší konkurenti, čím sa v Regensburgu vytvorí priestor pre vysoko automatizovanú výrobu, uviedol šéf spoločnosti Aldo Kamper. Za celý rok 2025 spoločnosť AMS Osram vykázala čistú stratu vo výške 129 miliónov, čo predstavuje zhruba šestinu v porovnaní s predchádzajúcim rokom.
AMS Osram v súčasnosti zamestnáva na celom svete približne 19.000 ľudí, z toho 7500 v Európe a 10.700 v Ázii. Generálny riaditeľ Kamper označil plánované škrty za bolestivý, ale potrebný krok v záujme posilnenia konkurencieschopnosti.
