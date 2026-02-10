Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 10. február 2026Meniny má Gabriela
< sekcia Ekonomika

AMS Osram plánuje v Európe a v Ázii zrušiť približne 2000 miest

.
Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk - Viktória Brincková

Najviac zasiahnuté bude Nemecko, pričom v závode na výrobu polovodičov v Regensburgu zanikne niekoľko stoviek pozícií.

Autor TASR
Mníchov 10. februára (TASR) - Rakúsko-nemecký výrobca osvetľovacej techniky AMS Osram plánuje zrušiť približne 2000 pracovných miest, z čoho jedna polovica pripadne na Európu a druhá na Áziu. Najviac zasiahnuté bude Nemecko, pričom v závode na výrobu polovodičov v Regensburgu zanikne niekoľko stoviek pozícií, oznámila spoločnosť v utorok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Spoločnosť plánuje z nákladových dôvodov presunúť do Ázie výrobu položiek, ktoré vyrábajú aj tamojší konkurenti, čím sa v Regensburgu vytvorí priestor pre vysoko automatizovanú výrobu, uviedol šéf spoločnosti Aldo Kamper. Za celý rok 2025 spoločnosť AMS Osram vykázala čistú stratu vo výške 129 miliónov, čo predstavuje zhruba šestinu v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

AMS Osram v súčasnosti zamestnáva na celom svete približne 19.000 ľudí, z toho 7500 v Európe a 10.700 v Ázii. Generálny riaditeľ Kamper označil plánované škrty za bolestivý, ale potrebný krok v záujme posilnenia konkurencieschopnosti.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Utorok 10. februára

SR je členom UNESCO 33 rokov, J. Blanár vyzdvihol renomé krajiny

VIDEO: Vlhová pred návratom: Víťazstvo je už to, že som tu

Ninis ukončil olympijskú púť najlepším výsledkom, no chcel viac