< sekcia Ekonomika
Amsterdam zakáže reklamu na mäso a fosílne palivá
Pre obyvateľov a návštevníkov mesta to znamená, že od tohto leta sa na verejných priestranstvách už nestretnú s reklamou napr. na hamburgery, výletné plavby, dieselové autá a letecká doprava.
Autor TASR
Amsterdam 23. januára (TASR) - Amsterdam zakazuje reklamu na mäso a fosílne palivá. Pre obyvateľov a návštevníkov mesta to znamená, že od tohto leta sa na verejných priestranstvách už nestretnú s reklamou na produkty a služby, ako hamburgery, výletné plavby, dieselové autá a letecká doprava. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Zákaz podporila väčšina členov mestskej rady. Amsterdam sa podľa jej vyhlásenia stal prvým hlavným mestom na svete, ktoré zakázalo reklamu na mäso. Strana Zelená ľavica (GroenLinks), jeden z iniciátorov zákazu, ho označila za „dôležité víťazstvo pre klímu a verejné zdravie“. „V Amsterdame už nie je miesto pre reklamu veľkých spoločností, ktoré spôsobujú klimatickú krízu,“ povedala mestská radkyňa zo strany Zelených Jenneke van Pijpenová.
Zákaz reklamy na služby alebo produkty, ktoré využívajú fosílne palivá a poškodzujú klímu, už platí v iných holandských mestách. Reklama na mäso predtým nebola zakázaná. Minulý rok súd v Haagu tiež zamietol žalobu cestovných kancelárií proti zákazu ich reklamy.
Zákaz podporila väčšina členov mestskej rady. Amsterdam sa podľa jej vyhlásenia stal prvým hlavným mestom na svete, ktoré zakázalo reklamu na mäso. Strana Zelená ľavica (GroenLinks), jeden z iniciátorov zákazu, ho označila za „dôležité víťazstvo pre klímu a verejné zdravie“. „V Amsterdame už nie je miesto pre reklamu veľkých spoločností, ktoré spôsobujú klimatickú krízu,“ povedala mestská radkyňa zo strany Zelených Jenneke van Pijpenová.
Zákaz reklamy na služby alebo produkty, ktoré využívajú fosílne palivá a poškodzujú klímu, už platí v iných holandských mestách. Reklama na mäso predtým nebola zakázaná. Minulý rok súd v Haagu tiež zamietol žalobu cestovných kancelárií proti zákazu ich reklamy.