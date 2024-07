Amundi: Hospodársky rast by mal byť v tomto roku na úrovni 3,1 %

Bratislava 20. júla (TASR) - Globálny hospodársky rast by mal v tomto roku dosiahnuť úroveň 3,1 % a v budúcom roku úroveň tri percentá. Očakáva sa, že inflácia sa v budúcom roku normalizuje, čo umožní hlavným centrálnym bankám znížiť úrokové sadzby, ale nie všetky tak urobia v rovnakom čase. Informovala o tom investičná spoločnosť Amundi.



"Vzhľadom na klesajúcu, ale stále pretrvávajúcu infláciu a nerovnomerný rast budú centrálne banky nútené starostlivo zvážiť svoje kroky a zvoliť vhodnú komunikačnú stratégiu. Hoci ich kroky pravdepodobne nebudú úplne synchronizované, neočakávame žiadne výrazné rozdiely," uviedla vedúca investičného inštitútu Amundi Monica Defend.



Ekonomika USA sa podľa spoločnosti spomalí na 2,3 % v tomto roku a 1,7 % v nasledujúcom roku, zatiaľ čo eurozóna sa zotaví s rastom 0,8 % a 1,2 %. Rozvinuté trhy by mali zostať v podstate stabilné s rastom 1,5 % v tomto a nasledujúcom roku, zatiaľ čo rozvíjajúce sa trhy zostanú relatívne odolné s rastom 4,2 % a štyri percentá.



Inflácia je podľa spoločnosti odolnejšia, než sa očakávalo, ale v budúcom roku by mala postupne klesať na cieľovú úroveň centrálnych bánk. To im podľa nej umožní znižovať úrokové sadzby, aj keď rôznym tempom, aby sa vyhli príliš veľkému spomaleniu. "Ak Fed sadzby nezvýši, hospodársky vývoj vo väčšine rozvíjajúcich sa krajín podporí uvoľňovanie. Očakávame, že Fed začne znižovať sadzby v septembri tohto roka. Menej pravdepodobným scenárom je nový nárast inflácie v dôsledku amerických volieb," objasnila spoločnosť.



Na úspešné zvládnutie prechodu do ďalšej fázy cyklu by alokácia aktív mala podľa spoločnosti byť odolná voči rôznym scenárom. Taktiež by mala vyvažovať príležitosti na dynamiku ziskov a atraktívne výnosy dlhopisov oproti vysokej neistote spojenej s rastom, infláciou a geopolitickými rizikami.



"Investori by preto mali kombinovať mierne pozitívny postoj k akciám s dlhou duráciou a hľadať iné zdroje diverzifikácie. Mali by tiež posúdiť geopolitické a idiosynkratické riziká a zamerať sa na spoločnosti, ktoré budú zohrávať kľúčovú úlohu pri transformácii energetiky na rozvinutých aj rozvíjajúcich sa trhoch," uzavrela spoločnosť.