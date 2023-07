Analytici aj odborníci počítajú s ďalším zvýšením sadzieb ECB

Frankfurt nad Mohanom 26. júla (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) vo štvrtok (27. 7.) pravdepodobne opäť, už deviatykrát po sebe, sprísni menovú politiku. Odborníci aj investori očakávajú, že hlavné úrokové sadzby sa zdvihnú o ďalšieho 0,25 percentuálneho bodu. TASR o tom informuje na základe správy portálu orf.at.



Kľúčová sadzba pre hlavné refinančné operácie by tak dosiahla 4,25 %. Na tejto úrovni bola naposledy v roku 2008 pred vypuknutím svetovej finančnej krízy. Depozitná sadzba by sa zvýšila na 3,75 %.



Zatiaľ nie je jasné, či bude ECB pokračovať v boji proti inflácii ďalším zvyšovaním úrokových sadzieb aj po letnej prestávke. Júlové zvýšenie by sa tak mohlo stať predbežne posledným v súčasnom cykle sprísňovania menovej politiky. Donedávna prichádzali k tejto téme zo samotnej centrálnej banky rôzne signály. Od leta 2022 zvýšila ECB svoje kľúčové úrokové sadzby celkovo o štyri percentuálne body, pričom menovú politiku sprísňovala rýchlejšie a intenzívnejšie ako kedykoľvek predtým vo svojej ešte mladej histórii.



Inflácia v eurozóne v posledných mesiacoch výrazne klesla. Základný trend sa však príliš nezmenil, keďže jadrová inflácia, ktorá je očistená o nestabilné ceny potravín a energií, zostáva stále vysoká.