Analytici: Aj tento rok tržby maloobchodu SR budú v červených číslach
Autor TASR
Bratislava 5. marca (TASR) - Aj tento rok tržby maloobchodu v SR zostanú v červených číslach - druhý rok v rade. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o januárových tržbách slovenského maloobchodu, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„Spotrebiteľská dôvera vo februári ostávala blízko takmer trojročných miním a nenaznačovala skorý obrat v spotrebe domácností. Fiškálna konsolidácia citeľne nahlodáva spotrebiteľské nálady slovenských domácností, čo sa prejavuje aj na nižších tržbách obchodníkov,“ spresnil.
„Maloobchodné tržby v roku 2026 zostanú pod tlakom a v reálnom vyjadrení budú skôr stagnovať. Domácnosti sa budú ďalej pohybovať v prostredí, kde konsolidačné opatrenia znižujú disponibilné príjmy a zvyšujú citlivosť na ceny. V praxi to bude znamenať pokračujúci dôraz na akcie, zľavy a privátne značky a tým aj tlak na marže,“ doplnil Marián Kočiš, analytik Slovenskej sporiteľne.
Dôvera spotrebiteľov, ktorá ostáva pod dlhodobým priemerom, spolu s obavami domácností viažucimi sa na slabnúci trh práce aj geopolitické pnutia, bude podľa Kočiša prirodzene tlmiť nákupný apetít. „Istý impulz môžu priniesť energošeky, ktoré dočasne zvýšia hotovostný objem peňazí v obehu, no zároveň pôjde skôr o krátkodobý a rozložený efekt. Medzi dôležité faktory, ktoré budú vplývať na maloobchod, bude patriť pomalšia dynamika rastu nominálnych miezd, slabnúci trh práce a stále zvýšená miera inflácie,“ dodal Kočiš.
ŠÚ SR vo štvrtok informoval, že tržby maloobchodu na Slovensku v januári 2026 po očistení o vplyv inflácie medziročne klesli o 3,7 %. V medziročnom poklese boli už tretí mesiac po sebe. Maloobchodné tržby po sezónnom očistení v porovnaní s decembrom 2025 medzimesačne klesli o 1,2 %.
