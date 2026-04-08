Analytici: Aj tento rok tržby maloobchodu zostanú v červených číslach
Maloobchodné tržby po sezónnom očistení medzimesačne vzrástli o 0,1 %.
Autor TASR
Bratislava 8. apríla (TASR) - Fiškálna konsolidácia citeľne nahlodáva spotrebiteľské nálady slovenských domácností, čo sa prejavuje aj na nižších tržbách obchodníkov. Aj tento rok preto tržby maloobchodu ostanú v červených číslach - druhý rok v rade. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o februárových tržbách maloobchodu, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
V nasledujúcich mesiacoch bude podľa Mariána Kočiša, analytika Slovenskej sporiteľne, nákupný apetít ovplyvňovať aj zvýšená geopolitická neistota a potenciálne vyššia inflácia v súvislosti s vojnou na Blízkom východe. „Makroekonomický rámec pre rok 2026 zatiaľ naznačuje skôr rozkolísané výsledky a stagnáciu spotreby než návrat k udržateľnému rastu,“ podčiarkol.
„Očakávame preto, že maloobchodné tržby v roku 2026 ostanú pod tlakom a v reálnom vyjadrení budú skôr stagnovať. Domácnosti sa budú aj naďalej pohybovať v prostredí, kde už prijaté konsolidačné opatrenia znižujú disponibilné príjmy a zvyšujú citlivosť na ceny. V praxi to bude znamenať pokračujúci dôraz na akcie, zľavy a privátne značky, a tým aj tlak na marže,“ dodal Kočiš.
ŠÚ SR informoval, že maloobchodné tržby na Slovensku boli vo februári 2026 reálne medziročne nižšie o 2,5 %. Maloobchod tak zaznamenal tržby po očistení o vplyv inflácie nižšie ako pred rokom už štvrtý mesiac za sebou, pričom aktuálne tempo spomalenia bolo menšie ako v predošlých troch mesiacoch. Maloobchodné tržby po sezónnom očistení medzimesačne vzrástli o 0,1 %.
