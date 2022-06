Analytici: Aj v máji infláciu výdatne podporovali ceny potravín

Bratislava 14. júna (TASR) - Aj v máji infláciu výdatne podporovali ceny potravín. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, v komentári k májovej inflácii zverejnenej Štatistickým úradom (ŠÚ) SR.



"Potraviny boli zodpovedné takmer až za polovicu medzimesačnej a štvrtinu medziročnej inflácie. V porovnaní s aprílom sa ich ceny v priemere zvýšili o ďalších 3,8 % a dynamika ich medziročného rastu sa tak zrýchlila z 14,3 % až na 16,6 %. Jedinou potravinovou komoditou, ktorá v máji nepatrne zlacnela, bola zelenina (o 0,7 %). Naopak, priam až raketovo nahor vyletela cena olejov a tukov (o 10,4 %), ktoré zaznamenávali silný rast už aj v predchádzajúcich mesiacoch a ich cena tak bola medziročne vyššia až o 40,1 %," priblížil. Ceny aj v máji opäť zdvíhali aj vyššie ceny energií.



Inflácia by sa v máji podľa Koršňáka už mohla priblížiť svojmu vrcholu, hoci jemne zrýchlenie počas najbližších mesiacov sa ešte úplne vylúčiť nedá. "Zmierňovanie rastu cien však bude najskôr len veľmi pozvoľné, keď ceny budú stále nahor tlačiť vyššie ceny energií, potravín i ich sekundárne efekty prelievajúce sa do dopytovej inflácie. Inflácia by tak mala zotrvať na úrovni nad 11 % až do konca tohto roka. Na podobnej úrovni by sa pritom rast cien mal udržať aj v budúcom roku," myslí si Koršňák. Kľúčovou položkou, ktorá určí úroveň inflácie v budúcom roku, však budú podľa Koršňákových slov ceny plynu.



"Aktuálne sa prikláňame k názoru, že tohtoročná inflácia bude pomerne vysoká, odhadujeme ju nad 10 %. Slováci si tak určite aj v nasledujúcich mesiacoch budú priplácať oproti vlaňajšku za potraviny, pohonné látky, energie, ale aj za stavebné materiály. V žiadnej oblasti inflácie v najbližšom období neočakávame pokles cien oproti minulému roku," poznamenala Eva Sadovská, analytička WOOD & Company.



Jana Glasová, analytička 365.bank očakáva, že aj v nasledujúcich mesiacoch bude inflácia v SR dvojciferná a v letných mesiacoch prekročí hranicu 13, resp. 14 %. "Zároveň predpokladáme, že priemerná inflácia za celý tento rok sa bude približovať k úrovni 10 %. Drahé potraviny nás budú trápiť celý tento rok a ich zdražovanie bude ešte naberať na sile," doplnila Glasová.



"Aj z dôvodu pretrvávajúcich zvýšených tlakov na trhoch sme v týchto dňoch zrevidovali náš odhad priemernej miery inflácie pre tento rok na 10,5 %, s predpokladom istého upokojovania v druhej polovici roka," uzavrel Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne.



ŠÚ SR v utorok informoval, že medziročná inflácia sa v máji dostala na nové 22-ročné maximum, a to na 12,6 %. Medzimesačný rast cien v máji dosiahol 1,6 %.