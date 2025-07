Analytici: Rast priemyslu bude tlmený dosahmi energetickej krízy

Bratislava 10. júla (TASR) - Aj v tomto roku bude rast domáceho priemyslu tlmený dosahmi energetickej krízy, ktorá na ceny energií pre podniky na Slovensku doľahla relatívne viac ako v niektorých iných krajinách EÚ, či transformáciou európskeho automobilového priemyslu. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o májovej priemyselnej produkcii, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



S postupujúcim rokom by však priemysel podľa neho predsa len mohol začať dostávať aj pozitívny impulz z uvoľnenejšej menovej politiky ECB, ktorá by sa s miernym oneskorením mala postupne prelievať aj do reštartu dopytu po investičných tovaroch v Európe.



Pozitívny impulz by smerom k záveru roka, ale skôr až v tom budúcom, mohol podľa Koršňáka dostať aj európsky zbrojársky priemysel. „Nepriamo z toho môžu ťažiť aj slovenskí priemyselníci - predpokladáme však, že prevažne len ako súčasť subdodávateľského reťazca,“ priblížil.



Poznamenal, že nálada (indikátor sentimentu) v slovenskom priemysle sa stále nelepší. „Dôvera v priemysel sa v júni opäť prepadla, a to už na viac ako ročné minimum (16-mesačné), a naznačila tak, že zásadnejšieho oživenia produkcie (nad rámec prípadnej technickej korekcie slabého mája) priemyslu pred letom sa už najskôr nedočkáme,“ podčiarkol.



Koršňák dodal, že nálada sa pozvoľna zlepšuje aspoň u kľúčových obchodných partnerov Slovenska, kde sa už definitívne odrazila od dna. Prenos zotavujúceho sa externého dopytu do čísel slovenského priemyslu však môže byť brzdený čiastočnou stratou konkurencieschopnosti časti domáceho priemyslu či jeho štruktúrou.



„Dôvera v priemyselnom sektore zostáva kolísavá a v najbližších mesiacoch bude aj naďalej ovplyvňovaná neistotou v ekonomickom aj geopolitickom prostredí. To sa pravdepodobne opäť prejaví v premenlivých a častejšie negatívnych výsledkoch priemyselnej produkcie, hoci v druhej polovici roka očakávame skôr pozitívnejšie výsledky,“ doplnil Marián Kočiš, analytik Slovenskej sporiteľne.



Uzavrel, že slabý dopyt zostáva kľúčovou prekážkou pre trvalejšie oživenie priemyslu. Zásadným faktorom budúceho rastu bude oživenie európskej ekonomiky, najmä Nemecka, ktoré by mohlo stabilizovať exportné objednávky a zlepšiť podmienky na strane dopytu.



ŠÚ SR vo štvrtok informoval, že priemyselná produkcia SR pokračuje v útlme, v máji 2025 prehĺbila medziročný pokles na 4 %, pričom v apríli bol len na úrovni 0,4 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa medzimesačne (oproti aprílu 2025) priemyselná produkcia znížila o 2,8 %.