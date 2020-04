Analytici: Ak má kupujúci vyhliadnutý byt, nie je dôvod kúpu odkladať

Bratislava 10. apríla (TASR) – Ak má kupujúci vyhliadnutú „jeho“ novostavbu, nie je dôvod kúpu odkladať. Pre TASR to uviedol Juraj Suchánek z Inštitútu urbánneho rozvoja (IUR). Súhlasí s ním aj analytik Bencont Investments Rudolf Bruchánik, pričom dodáva, že aktuálna situácia okolo nového koronavírusu výraznejšie nezasiahne ceny nehnuteľností. Analytik Realitnej únie (RÚ) SR Vladimír Kubrický si zároveň myslí, že spoliehanie sa na rýchly plošný prepad cien bytov je „čakaním na Godota“.



Kubrický zároveň dodáva, že kupujúci majú v súčasnosti zaujímavý priestor na vyjednanie lepšej ceny nehnuteľnosti. Záujem o byty sa totiž v súčasnosti znižuje. „Ekonomika sa kvôli pandémii začína potácať, ľudia žijú v neistote, či budú mať prácu. Ich budúce príjmy sú veľkou neznámou. Dôležité rozhodnutia, akým je aj kúpa nehnuteľnosti, odkladajú. Mnohí záujemcovia o vlastné bývanie vyčkávajú aj v nádeji, že o pár mesiacov kúpia byt lacnejšie,“ vysvetlil Kubrický.



Suchánek však tvrdí, že to môže byť len ilúzia. „Súčasná situácia môže vyvolať pocit očakávania nižšej ceny, ale na druhej strane, ak by dnes platné obmedzenia trvali dlhšie, bude to znamenať aj obmedzenie ponuky a tým aj tlak na udržanie či rast cien,“ vysvetlil Suchánek s tým, že zároveň boli avizované aj sprísnené pravidlá pre nové hypotéky. Na sekundárnom trhu bytov je podľa neho teda možné očakávať pohyb cien, ani odborníci si však netrúfnu povedať, aký bude veľký.



„Stále platí, že ponuka bytov je blízko svojho historického minima, čo je zásadný rozdiel oproti rokom 2008 - 2009, keď bola situácia opačná a developeri mali v zásobe množstvo dostavaných a nepredaných bytov,“ vysvetlil Bruchánik. Namiesto prepadu cien očakáva skôr ďalšie obmedzenie výstavby a spomalenie povoľovacieho procesu. „Byty tak budú aj naďalej nedostatkovým tovarom, čo platí najmä v Bratislave,“ uviedol Bruchánik s tým, že vyčkávanie pre kupujúcich lacnejšie príležitosti práve pre nedostatok bytov neprinesie.