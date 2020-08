Analytici: Aktívne saldo mohli spôsobiť aj nezrealizované objednávky

Bratislava 7. augusta (TASR) – Júnové čísla o aktívnom salde zahraničného obchodu mohli "nafúknuť" aj nerealizované exporty z času pandémie, ktoré dobiehali staršie objednávky. Myslí si to analytik UniCredit Group Ľubomír Koršňák. Analytička Wood & Company Eva Sadovská pripomenula, že ani zahraničný obchod sa nevyhol vplyvu obmedzení súvisiacich s nákazou novým koronavírusom. Obaja analytici sa zhodli na tom, že lepšie čísla ako počas predchádzajúcich mesiacov rozhodne súvisia s uvoľňovaním opatrení tak na Slovensku, ako i vo svete.



"Zahraničný obchod v júni príjemne prekvapil, a to nielen rekordným prebytkom, ale aj významným oživením vývozov," vyjadril sa Koršňák. Podľa predbežných údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR vývozy zo Slovenska v júni prevýšili dovozy na Slovensko až o 710 miliónov eur. Júnový mesačný prebytok exportu nad importom podľa Koršňáka pokoril doteraz najvyšší mesačný prebytok z mája 2014 (665 miliónov eur).



Ako dodala Sadovská, najsledovanejšou kategóriou v prípade zahraničného obchodu sú stroje a prepravné zariadenia. "Vývoz v tejto oblasti bol v júni medziročne vyšší o 2,1 %, keďže bol evidovaný na úrovni 4,3 miliardy eur a na celom vývoze SR sa podieľal až dvomi tretinami," komentovala Sadovská. Práve toto podľa nej zapríčinilo, že celkový vývoz zaznamenal v júni iba mierny medziročný pokles.



Podľa Koršňáka môže byť efekt nezrealizovaných objednávok z čias pandémie viditeľný aj počas letných mesiacov. "Napriek tomu, že aktuálne čísla z Európy prekvapujú skôr pozitívne, predsa len stále očakávame, že pandémia vymaže časť dopytu (najmä investičného, ale čiastočne aj spotrebného) v Európe a prejaví sa tak aj na číslach slovenského zahraničného obchodu," myslí si analytik. Na jeseň preto môže dôjsť ku korekcii prekvapivo silných júnových čísel vývozov.



"Očakávame teda, že vývozy sa tento rok ešte stabilne nedostanú na úrovne spred pandémie. Bilancia zahraničného obchodu by sa predsa len mala stabilizovať v prebytku, hoci v porovnaní s júnom by sa prebytky mali vrátiť bližšie do normálu, čiastočne aj pre zmiernenie pozitívneho pôsobenia cenových vplyvov (cena ropy na svetových trhoch sa oproti jari čiastočne zotavila)," spresnil Koršňák.



"Naša ekonomika zaznamenáva prepad, pričom jej opätovné naštartovanie nebude závisieť iba od domáceho dopytu, ale práve a vo veľkej miere už od spomínaného dopytu zo zahraničia," uzavrela analytička.