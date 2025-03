Analytici: Americká vláda by mohla čeliť riziku bankrotu už v júli

Washington 24. marca (TASR) - Americká vláda by mohla čeliť hrozbe nesplatenia časti svojho dlhu vo výške 36,6 bilióna USD (33,81 bilióna eur) už od druhej polovice júla do začiatku októbra, pokiaľ Kongres nepodnikne kroky na zvýšenie limitu na pôžičky. Uviedol to v pondelok think tank Bipartisan Policy Center (BPC). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Americkí zákonodarcovia opakovane rokovali o zvýšení limitu vládnych pôžičiek do poslednej chvíle, pričom tento trend otriasol finančnými trhmi a viedol veľké úverové agentúry k zníženiu úverovej bonity USA. Táto riskantná politika však pokračuje.



Nestranícky rozpočtový úrad Kongresu v stredu (26. 3.) predloží vlastnú projekciu tzv. dňa X, keď už ministerstvo financií nebude schopné pokryť všetky svoje záväzky.



"Zákonodarcovia si nemôžu dovoliť odkladať opatrenia na obmedzenie dlhu," uviedol vo vyhlásení Shai Akabas, viceprezident pre hospodársku politiku BPC. "Riešenie dlhového limitu v dostatočnom predstihu pred dátumom X by sa malo dostať na popredné miesto v zozname priorít," dodal.



USA nikdy nevyhlásili platobnú neschopnosť. Globálne finančné trhy však znervózňuje čo i len náznak toho, že by sa to mohlo stať.



V roku 2023 sa USA dostali na pokraj platobnej neschopnosti, čo poškodilo ich úverový rating.



Je ťažké určiť presný dátum X, pretože to závisí od niekoľkých faktorov vrátane toku daňových príjmov, pričom konečný termín pre Američanov na podanie ročného daňového priznania je v polovici apríla.



V tomto roku je potrebné brať do úvahy viacero ďalších faktorov vrátane známok zmierňovania ekonomiky a zavedenie amerických ciel na zahraničný tovar.



Na prílev príjmov do štátnej pokladnice má vplyv aj predĺženie daňových priznaní na pomoc obetiam nedávnych prírodných katastrof.



Think-tank BPC poznamenal, že hoci je to nepravdepodobné, existuje aj riziko júnového dátumu X, ak výber daní zaostane za odhadmi.



(1 EUR = 1,0824 USD)