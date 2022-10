Analytici: Americké banky zaznamenajú v 3. kvartáli prepad zisku

New York 9. októbra (TASR) - Najväčšie americké banky zaznamenajú za 3. kvartál výrazný pokles zisku. Očakávajú to analytici, podľa ktorých výsledky bánk zhoršuje vývoj ekonomiky, ako aj otrasy na trhoch, ktoré viedli k prudkému poklesu hodnoty fúzií a akvizícií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Štyri zo skupiny najväčších amerických bánk - JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup a Morgan Stanley, oznámia svoje kvartálne výsledky v piatok 14. októbra. Analytici predpokladajú, že zisk JPMorgan Chase klesne o 24 % a ešte výraznejší bude v prípade Citigroup. Tam sa očakáva pokles zisku o 32 %. Čo sa týka banky Wells Fargo, ekonómovia odhadujú, že zisk sa v 3. kvartáli zníži o 17 %.



V prípade investičnej banky Goldman Sachs, ktorá svoje výsledky zverejní 18. októbra, analytici počítajú s prepadom zisku o 46 %. Lepšie by mala dopadnúť konkurenčná Morgan Stanley, kde ekonómovia predpokladajú pokles zisku na úrovni 28 %. Dôvodom je výrazný pokles záujmu firiem o fúzie, akvizície a uvádzanie akcií na burzu.



Pokles zisku sa očakáva aj pri Bank of America, nemal by však byť taký výrazný. Ekonómovia počítajú s poklesom zisku tejto banky o necelých 14 %, keď výrazný pokles príjmov z poradenstva by mal čiastočne kompenzovať rast v jej spotrebiteľskej divízii.



Banky síce zvyčajne ťažia z rastu úrokových sadzieb, ktoré im umožňujú zvyšovať úroky, ich príjmy však výrazne ovplyvňuje aj celková situácia v ekonomike. Napríklad americká centrálna banka zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu z takmer nuly v marci na súčasné rozpätie od 3 do 3,25 % a signalizovala ďalšie zvyšovanie. To by mohlo podporiť zisky amerických bánk, avšak vysoká inflácia, pokračujúce problémy v dodávateľskom reťazci a vojna na Ukrajine môže ich zisky zasa skresať. Čisté príjmy z úrokov síce vzrastú, na druhej strane klesnú príjmy v hypotekárnom biznise či z poskytovania pôžičiek na autá.