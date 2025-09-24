< sekcia Ekonomika
Analytici bánk v septembri zhoršili výhľad rastu ekonomiky na 0,7 %
Rast slovenskej ekonomiky by mal v tomto roku spomaliť na 0,7 % z minuloročných 2,1 %.
Autor TASR
Bratislava 24. septembra (TASR) - Rast slovenskej ekonomiky by mal v tomto roku spomaliť na 0,7 % z minuloročných 2,1 %. Vyplýva to z aktuálnych septembrových predikcií analytikov vybraných bánk, ktoré každý mesiac zverejňuje Národná banka Slovenska (NBS). Svoj odhad tak zhoršili druhý mesiac po sebe, v auguste očakávali hospodársky rast na úrovni 0,9 %.
Priemernú infláciu meranú harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) v tomto roku prognózujú analytici už niekoľko mesiacov na rovnakej úrovni 4,1 %. Pôjde pritom o nárast z minuloročných 3,2 %. Jadrovú infláciu očakávajú na úrovni 3,4 %, vlani predstavovala 4,3 %.
Mieru nezamestnanosti na konci tohto roka predpokladajú analytici na úrovni 5,4 %, teda rovnako ako vlani. V prípade rastu nominálnych miezd predpovedajú spomalenie na 5,8 % z minuloročných 7,1 %. Zamestnanosť sa podľa nich oproti vlaňajšku zníži o 0,1 %.
Predikcie zverejnené NBS predstavujú priemer odhadov jednotlivých ukazovateľov od analytikov šiestich vybraných bánk pôsobiacich na Slovensku. Patria k nim Slovenská sporiteľňa, Všeobecná úverová banka, Tatra banka, UniCredit Bank, Československá obchodná banka a 365.bank. Údaje sú aktualizované mesačne.
