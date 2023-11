Analytici: Batériový závod v Šuranoch môže priniesť 1,5 % až 4 % HDP

Bratislava 23. novembra (TASR) - Investícia - závod na výrobu batérií môže priniesť 1,5 až 4 % hrubého domáceho produktu (HDP). Uviedol to analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák v reakcii na oznámenie, že v Šuranoch má vzniknúť gigatováreň na autobatérie. Hodnota investície by podľa neho mohla dosiahnuť výšku asi dve miliardy eur v prvej fáze, s potenciálom nárastu až na päť miliárd eur.



"Celková suma investície nie je známa, keď sa však pozrieme na iné investície, hovoríme o rozpätí v miliardách eur. Napríklad firma Basquevolt plánuje v Španielsku preinvestovať 700 miliónov eur s kapacitou produkcie na úrovni 10 gigawatthodín (GWh), čínsky Envsion chce postaviť baterkáreň taktiež v Španielsku s kapacitou 30 GWh s plánovaným objemom investície vo výške 2,5 miliardy eur, indická Tata Group postaví gigafactory v Spojenom kráľovstve s kapacitou 40 GWh za 5,2 miliardy eur," priblížil.



"Na základe týchto oznámených investícií môžeme odhadovať investíciu vo výške 1,5 až 2 miliardy eur v prvej fáze, s potenciálom nárastu až na 4 až 5 miliárd eur po konečnom rozšírení. Kedy však baterkáreň dosiahne plnú plánovanú kapacitu, nateraz nevieme. Investícia tak môže dosiahnuť až približne 1,5 % HDP v prvej fáze s potenciálom kumulatívne až 4 % HDP (HDP roku 2023)," spresnil analytik.



Upozornil, že výška vládnej pomoci je taktiež nejasná, napríklad v Maďarsku pri stavbe baterkárne v Debrecíne (jedna miliarda eur, 1000 pracovných miest) vláda poskytne investičný stimul 37,5 milióna eur.



Podčiarkol, že táto investícia spolu s ďalšími nedávno oznámenými (Volvo, Porsche, ale aj o niečo menšie, napríklad v oblasti tepelných čerpadiel) posúva Slovensko správnym smerom v oblasti zelenej transformácie.



"Nesmieme tiež opomenúť, že pri výrobe elektromobilov sa svet stále do veľkej miery spolieha na Čínu. Podľa niektorých zistení Čína kontroluje asi 41 % svetovej ťažby kobaltu a 28 % lítia, čo sú dva kľúčové prvky pre výroby elektromobilov. Okrem toho v ďalšej fáze procesu výroby, spracovaní, má Čína má pod kontrolou až dve tretiny svetovej kapacity na spracovanie kobaltu a takmer tri štvrtiny rafinačnej kapacity lítia," dodal Horňák.



"Keďže ide len o memorandum, cenu, ktorú zaplatia občania, ešte nepoznáme. Samozrejme, z pohľadu vývoja automobilového priemyslu je takáto investícia dôležitá. Prechod na elektromobilitu nastane bez ohľadu na súčasnú ekonomickú výhodnosť. Pre baterkáreň je určite prínosom, že vysoký podiel jadra v slovenskej energetike umožňuje nízku emisnú stopu výroby. Ak by sme predpokladali, že fabrika bude vyrábať batérie s kapacitou 60 kilowatthodín, hovoríme o 333.333 batériách ročne. Išlo by teda o pomerne významného producenta vzhľadom na súčasné predaje elektromobilov v Európe," doplnil analytik Iness Radovan Ďurana.



Úrad vlády SR vo štvrtok informoval, že v Šuranoch v okrese Nové Zámky má vzniknúť továreň na batérie do elektromobilov s kapacitou výroby 20 GWh batérií ročne s možným rozšírením kapacity produkcie až na dvojnásobok. S plným spustením výroby sa ráta v roku 2026, zamestnať má 1500 pracovníkov. Vyplýva to z memoranda o porozumení, ktoré v stredu (22. 11.) podpísal premiér Robert Fico (Smer-SD) a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) so spoločnosťou Gotion InoBat Batteries.