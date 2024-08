Analytici: Bilancia zahraničného obchodu SR bude v prebytku

Bratislava 9. augusta (TASR) - Zahraničný obchod Slovenska zostane počas väčšiny nasledujúcich mesiacov v prebytku. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o júnovej zahranično-obchodnej bilancii, ktorú v piatok zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Návrat k rozširovaniu prebytkov zahraničného obchodu už neočakávame, skôr naopak - aj pod vplyvom menej priaznivého bázického efektu očakávame ďalšie postupné zmierňovanie prebytkov zahraničného obchodu. Bilancia zahraničného obchodu však ostane počas väčšiny nasledujúcich mesiacov bezpečne v prebytku a do mínusu sa tento rok vráti len výnimočne, výlučne pod vplyvom sezónnych a jednorazových faktorov (letné dovolenky, koncoročné vianočné spomalenie, stíhačky)," priblížil.



Koršňák v tomto roku očakáva, že prebytky zahraničného obchodu by sa mohli korigovať smerom nadol k úrovni 3 až 3,5 % hrubého domáceho produktu, a to aj pod vplyvom vyššieho dovozu zbraní (stíhačky). "Ďalšie výraznejšie rozšírenie prebytkov zahraničného obchodu očakávame najmä v roku 2026 spolu s nábehom produkcie u viacerých ohlásených investícií v automobilovom priemysle," spresnil analytik UniCredit Bank.



"Pokles obchodnej aktivity s kľúčovými krajinami EÚ, kam smerujú takmer tri štvrtiny exportu a odkiaľ dovážame dve tretiny tovarov, naznačuje, že tohtoročný trend slabšieho zahraničného obchodu sa nemení. Napriek pokračujúcemu prebytku ide o slabšie výsledky, keďže klesá aj export. Zlepšenie možno očakávať až v druhej polovici jesene," myslí si Tomáš Boháček, analytik 365.bank.



Slovenská importno-exportná ekonomika bude podľa Mariána Kočiša, analytika Slovenskej sporiteľne, aj v nasledujúcich mesiacoch ovplyvňovaná vývojom vo väčších ekonomikách.



"Ostávame optimistickí a ku koncu roka očakávame akceleráciu hospodárskeho oživenia, a to najmä u našich najvýznamnejších partnerov, najmä v Nemecku, čo následne podporí aj výsledky nášho priemyslu a zahraničného obchodu. Oživenie však bude s veľkou pravdepodobnosťou iba pozvoľné, pričom nemožno zabúdať ani na signály z druhej strany Atlantiku. Prípadné ochladenie v USA by významne ovplyvnilo aj vývoj v našom priemysle a zahraničnom obchode," dodal analytik Slovenskej sporiteľne.



ŠÚ SR informoval, že vývoz tovaru z SR dosiahol v júni 2024 podľa predbežných výsledkov hodnotu 9,1 miliardy eur pri medziročnom poklese o 6,6 %. Dovoz tovaru sa znížil o 6,1 % na 8,4 miliardy eur. Obchodná bilancia pokračovala s prebytkom, v júni v objeme 647,4 milióna eur. V rovnakom období minulého roka skončila bilancia zahraničného obchodu s prebytkom vyšším o takmer 100 miliónov eur.