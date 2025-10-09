< sekcia Ekonomika
Analytici: Bilanciu SR poznačí výpadok výroby v Jaguari
V septembri a októbri najskôr uvidíme prechodné zhoršenie bilancie zahraničného obchodu, hoci bilancia zostane najskôr stále v jemnom prebytku (najmä v októbri), povedal analytik.
Autor TASR
Bratislava 9. októbra (TASR) - Zahranično-obchodná bilancia SR v najbližších mesiacoch bude poznačená výpadkom výroby v závode automobilky Jaguar Land Rover v dôsledku hekerského útoku na celú skupinu. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o augustovom zahraničnom obchode, ktorý zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„Do septembrových a októbrových čísel pravdepodobne citeľne zasiahne odstávka výroby v nitrianskom závode Jaguar Land Rover. Ten je zodpovedný približne za 10 až 11 % slovenskej produkcie áut. Keďže ide o segment luxusných SUV s vyššou cenovkou, pri nominálnych vývozoch áut odhadujeme jeho podiel na dvojnásobok. Výpadok produkcie sa, samozrejme, prejaví aj na opačnej strane bilancie vzhľadom na vysokú dovoznú náročnosť produkcie,“ priblížil Koršňák.
„V septembri a októbri najskôr uvidíme prechodné zhoršenie bilancie zahraničného obchodu, hoci bilancia zostane najskôr stále v jemnom prebytku (najmä v októbri). Smerom k záveru roka by sa zahraničný obchod však mal opätovne vrátiť na trajektóriu z posledných mesiacov a 12-mesačné prebytky zahraničného obchodu by sa mali začať opäť postupne rozširovať a stabilizovať jemne nad úrovňou 1 % hrubého domáceho produktu HDP,“ dodal analytik UniCredit Bank.
V ťažisku slovenského exportu, v segmente strojov a prepravných zariadení (59 % celkového vývozu a 47 % dovozu), kam patria automobily, sa podľa Tomáša Boháčeka, analytika 365.bank, v auguste prejavila mierna stagnácia, avšak výrobcovia áut a komponentov udržali relatívne stabilné čísla, najmä vďaka oživeniu exportov elektromobilov a batériových modulov do Nemecka a Francúzska. „Viditeľne sa však prejavil pokles dodávok spaľovacích modelov do mimoúnijných trhov, najmä do Turecka a Spojeného kráľovstva, čo prispelo k oslabeniu dynamiky celého odvetvia,“ doplnil Boháček.
Dodal, že na dovoznej strane rastie závislosť od dovážaných technologických celkov a súčiastok, ktoré tvoria až polovicu všetkých dovozov v tejto triede. „To naznačuje, že slovenský priemysel zatiaľ nie je schopný nahradiť zahraničné vstupy domácou produkciou. Z praktického hľadiska to znamená, že hoci obchod s automobilmi stále drží bilanciu v prebytku, jeho príspevok k reálnemu rastu exportov sa znižuje, čo bude v reálnych číslach negatívne doliehať aj na domáci rast HDP,“ uzavrel analytik 365.bank.
ŠÚ SR informoval, že zo Slovenska sa v auguste 2025 podľa predbežných výsledkov vyviezol tovar v hodnote 8 miliárd eur, čo predstavuje medziročný pokles o 0,4 %. Dovoz tovaru sa znížil výraznejšie, o 2,1 % na 7,8 miliardy eur, čím dosiahol najnižšiu hodnotu za posledných 20 mesiacov. Saldo zahraničného obchodu tak zostalo aktívne, pričom dosiahlo 225,4 milióna eur, čo je o 136,5 milióna eur viac ako v rovnakom období roka 2024.
