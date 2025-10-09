Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Analytici: Bilanciu SR poznačí výpadok výroby v Jaguari

Na snímke zamestnanec obsluhuje montážnu linku modelu automobilu Land Rover Defender vo výrobnom závode Jaguar Land Rover v Nitre. Foto: TASR - Jaroslav Bublinec

V septembri a októbri najskôr uvidíme prechodné zhoršenie bilancie zahraničného obchodu, hoci bilancia zostane najskôr stále v jemnom prebytku (najmä v októbri), povedal analytik.

Autor TASR
Bratislava 9. októbra (TASR) - Zahranično-obchodná bilancia SR v najbližších mesiacoch bude poznačená výpadkom výroby v závode automobilky Jaguar Land Rover v dôsledku hekerského útoku na celú skupinu. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o augustovom zahraničnom obchode, ktorý zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Do septembrových a októbrových čísel pravdepodobne citeľne zasiahne odstávka výroby v nitrianskom závode Jaguar Land Rover. Ten je zodpovedný približne za 10 až 11 % slovenskej produkcie áut. Keďže ide o segment luxusných SUV s vyššou cenovkou, pri nominálnych vývozoch áut odhadujeme jeho podiel na dvojnásobok. Výpadok produkcie sa, samozrejme, prejaví aj na opačnej strane bilancie vzhľadom na vysokú dovoznú náročnosť produkcie,“ priblížil Koršňák.

V septembri a októbri najskôr uvidíme prechodné zhoršenie bilancie zahraničného obchodu, hoci bilancia zostane najskôr stále v jemnom prebytku (najmä v októbri). Smerom k záveru roka by sa zahraničný obchod však mal opätovne vrátiť na trajektóriu z posledných mesiacov a 12-mesačné prebytky zahraničného obchodu by sa mali začať opäť postupne rozširovať a stabilizovať jemne nad úrovňou 1 % hrubého domáceho produktu HDP,“ dodal analytik UniCredit Bank.

V ťažisku slovenského exportu, v segmente strojov a prepravných zariadení (59 % celkového vývozu a 47 % dovozu), kam patria automobily, sa podľa Tomáša Boháčeka, analytika 365.bank, v auguste prejavila mierna stagnácia, avšak výrobcovia áut a komponentov udržali relatívne stabilné čísla, najmä vďaka oživeniu exportov elektromobilov a batériových modulov do Nemecka a Francúzska. „Viditeľne sa však prejavil pokles dodávok spaľovacích modelov do mimoúnijných trhov, najmä do Turecka a Spojeného kráľovstva, čo prispelo k oslabeniu dynamiky celého odvetvia,“ doplnil Boháček.

Dodal, že na dovoznej strane rastie závislosť od dovážaných technologických celkov a súčiastok, ktoré tvoria až polovicu všetkých dovozov v tejto triede. „To naznačuje, že slovenský priemysel zatiaľ nie je schopný nahradiť zahraničné vstupy domácou produkciou. Z praktického hľadiska to znamená, že hoci obchod s automobilmi stále drží bilanciu v prebytku, jeho príspevok k reálnemu rastu exportov sa znižuje, čo bude v reálnych číslach negatívne doliehať aj na domáci rast HDP,“ uzavrel analytik 365.bank.

ŠÚ SR informoval, že zo Slovenska sa v auguste 2025 podľa predbežných výsledkov vyviezol tovar v hodnote 8 miliárd eur, čo predstavuje medziročný pokles o 0,4 %. Dovoz tovaru sa znížil výraznejšie, o 2,1 % na 7,8 miliardy eur, čím dosiahol najnižšiu hodnotu za posledných 20 mesiacov. Saldo zahraničného obchodu tak zostalo aktívne, pričom dosiahlo 225,4 milióna eur, čo je o 136,5 milióna eur viac ako v rovnakom období roka 2024.
