Analytici: BoE začne úrokové sadzby znižovať zrejme v 2. štvrťroku

Londýn 23. januára (TASR) - Britská centrálna banka by mohla pristúpiť k prvému zníženiu úrokových sadzieb v budúcom kvartáli, najneskôr v období júl až september. Ukázal to najnovší prieskum agentúry Reuters, v ktorom tesná väčšina z oslovených ekonómov očakáva, že to bude skôr ako v júli. To je zmena oproti odhadom z konca minulého roka, keď viac než dve tretiny anketovaných ekonómov bolo presvedčených, že Bank of England (BoE) nebude so sadzbami hýbať až do 3. štvrťroka.



Miera inflácie sa síce podľa údajov štatistického úradu z minulého týždňa v Británii zrýchlila, tempo zrýchlenia však bolo iba mierne, pričom predchádzajúca hodnota bola najnižšia za zhruba dva roky. Okrem toho to bolo prvé zrýchlenie za 10 mesiacov a najnovšia hodnota 4 % je hlboko pod úrovňou z konca roka 2022, keď dosiahla 41-ročné maximum 11,1 %.



Ekonómovia zároveň poukazujú na úsilie centrálnej banky podporiť ekonomiku v situácii, keď jej hrozí recesia. Za tri mesiace do konca novembra zaznamenala britská ekonomika pokles o 0,2 %, pričom analytici počítali iba s 0,1-percentným poklesom.



V najnovšom prieskume agentúry Reuters viac než polovica, 38 z celkovo 70 oslovených ekonómov, počíta s tým, že k prvému zníženiu úrokových sadzieb v Británii dôjde v 2. kvartáli. V prieskume z decembra sa nepočítalo so znížením sadzieb skôr než v 3. štvrťroku. Ak sa najnovšie odhady zrealizujú, BoE tak pristúpi k zníženiu úrokových sadzieb približne v období, v ktorom sa to očakáva od Federálneho rezervného systému (Fed) v USA a od Európskej centrálnej banky (ECB).